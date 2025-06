Google accuse Apple d'avoir copié 3 fonctionnalités pour ses iPhone, et il n'a pas complètement tort

Une nouvelle publicité Google Pixel #BestPhonesForever fait son apparition

Elle met en avant les fonctionnalités que iOS 26 emprunte à Android

Cependant, Google a déjà copié Apple par le passé

Google a publié une nouvelle vidéo promotionnelle #BestPhonesForever, dans laquelle on voit un iPhone discuter avec un Pixel. Cette fois-ci, Google se moque de ce que iOS 26 copie d'Android et des meilleurs téléphones Pixel.

La nouvelle vidéo met en scène les deux téléphones dans un format de podcast, et l'iPhone vante trois nouvelles fonctionnalités d'iOS 26 : la traduction en direct dans plusieurs applications, l'assistance à la mise en attente pour garder votre place dans une file d'attente d'appels, et le filtrage des appels pour obtenir des informations sur les appelants inconnus avant de décrocher.

En réponse, le téléphone Google souligne que les Pixel disposent de fonctionnalités similaires depuis 2021, 2020 et 2018 respectivement, ce que l'iPhone dans le clip attribue à une simple coïncidence. Il a effectivement fallu un certain temps à Apple pour rattraper son retard dans ces domaines.

Le mois dernier, le clip précédent de la série mettait en avant la photographie en mode nuit, l'édition d'images par IA (sous la forme d'Android Magic Eraser et iOS Clean Up) et les widgets d'écran d'accueil comme des fonctionnalités qu'Apple avait empruntées à Google au fil des ans.

Copier-coller

#BestPhonesForever: Responding to MORE Rumors - YouTube Watch On

On ne peut pas contester les affirmations de Google : ses téléphones Pixel disposaient bien de ces fonctionnalités avant qu'Apple ne les ajoute à l'iPhone. Il est également juste de souligner, bien sûr, qu'Apple, Samsung et Google se copient mutuellement depuis de nombreuses années.

Par exemple, Android 16 de Google et One UI 7 de Samsung ajoutent tous deux une fonctionnalité très similaire à Live Activities sur l'iPhone, qu'Apple a ajoutée en 2022. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs d'accéder plus facilement à des informations en temps réel sur leur écran, telles que les heures d'arrivée des taxis ou les résultats sportifs.

En fin de compte, une bonne idée de fonctionnalité pour un téléphone fonctionnera aussi bien sur Android que sur iOS. Il n'est donc pas surprenant que les différences entre les plateformes soient aujourd'hui moins importantes que jamais. Les fans d'Apple diront que iOS implémente ces fonctionnalités de manière plus efficace, même si cela prend plus de temps.

L'IA est l'un des domaines dans lesquels Apple reconnaît avoir pris du retard. Nous savons que la société a du mal à mettre Siri au niveau de Gemini, mais il faut rappeler que Siri a été lancé cinq ans avant Google Assistant.