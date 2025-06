Android 16 : Google s'apprête à révolutionner la personnalisation des Pixel, et ce pourrait être pour bientôt

Les téléphones Pixel pourraient bientôt intégrer une fonction de thèmes, selon un nouveau code

Cette option permettrait d’appliquer les personnalisations plus rapidement

Elle pourrait arriver avec Android 16

Après avoir dévoilé sa grande mise à jour lors de la conférence Google I/O 2025 plus tôt ce mois-ci, Google semble prêt à lancer Android 16 dans les prochains jours, du moins pour les téléphones Pixel – et il semblerait que ces derniers s’apprêtent aussi à recevoir une importante nouveauté en matière de personnalisation.

L’équipe d’Android Authority a repéré des indices d’une fonction « thèmes » pour les Pixel, dissimulée dans le code de la dernière bêta d’Android 16. Bien que cette fonction ne soit pas encore disponible, son développement semble quasiment terminé.

De nombreux autres smartphones Android, notamment les modèles Galaxy les plus réputés de Samsung, proposent déjà des thèmes. Ceux-ci permettent d’associer fonds d’écran, palettes de couleurs et packs d’icônes dans un ensemble unique, que l’on peut ensuite appliquer d’un seul geste.

Sur les téléphones Pixel, cette nouvelle fonction apparaîtrait dans les paramètres actuels dédiés aux fonds d’écran et à l’écran de verrouillage, accessibles depuis la section « Fond d’écran et style ». D’après le code existant, cette option serait bien mise en avant.

Bientôt disponible ?

Un nouveau langage visuel arrive sur Android (Image credit: Google)

Rien n’indique encore s’il sera possible de parcourir une galerie de thèmes proposés par Google – ou par d’autres utilisateurs – ni de créer ses propres combinaisons personnalisées. Sur les appareils Samsung, une vaste bibliothèque de thèmes est déjà accessible.

Une autre interrogation porte sur le calendrier de lancement : cette fonction sera-t-elle prête à temps pour la sortie officielle et stable d’Android 16 ? D’après les rumeurs, cette version pourrait arriver mardi 3 juin, sans confirmation officielle pour l’instant.

Il n’est pas exclu que Google attende une version ultérieure d’Android 16 avant de rendre les thèmes accessibles aux utilisateurs de Pixel. Les autres constructeurs Android seront ensuite libres d’adopter – ou non – ce code de personnalisation proposé par Google.

Parmi les nouveautés confirmées d’Android 16, on retrouve une surveillance améliorée de l’état de la batterie (pour les modèles récents de Pixel), de nouvelles fonctionnalités de sécurité, ainsi qu’un design repensé et plus moderne, baptisé Material 3 Expressive.