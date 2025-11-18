Faut-il arrêter de charger la batterie de son smartphone à 100 % ? Voici ce qu'en disent les experts

La plupart d'entre nous ne réfléchissons pas beaucoup à la manière dont nous rechargeons nos téléphones ni au moment où nous le faisons. Certains laissent leur téléphone se décharger complètement, d'autres le branchent tous les soirs sans y penser. Mais en réalité, cela va plus loin. La batterie de votre téléphone se recharge et se dégrade avec le temps, et la manière dont vous la rechargez peut jouer un rôle dans ce processus.

L'idée selon laquelle nous ne devrions pas recharger nos téléphones à 100 % est devenue l'un des plus grands mythes concernant les batteries. Il semble logique que si une puissance trop importante peut provoquer une surchauffe, voire un incendie, alors une batterie complètement chargée peut certainement « surcharger » l'appareil, n'est-ce pas ? Mais est-ce vraiment ce qui se passe ?

Pour le savoir, nous avons interrogé des experts qui nous ont expliqué ce qui se passe réellement à l'intérieur de la batterie de votre téléphone, d'où vient ce mythe et quelles sont les meilleures pratiques actuelles.

Le mythe

Un « mythe » courant, du moins selon certaines sources, veut que l'on doive cesser de recharger sa batterie une fois qu'elle atteint 100 %, sous peine d'endommager son téléphone, sa batterie, voire les deux. L'idée est qu'une batterie pleine peut en quelque sorte être surchargée. Ou que la laisser branchée trop longtemps peut la faire surchauffer, voire prendre feu.

Cette idée vient probablement du fait que l'électricité se comporte comme l'eau, comme si le chargement consistait à verser de l'eau dans un verre qui peut déborder. Ajoutez à cela les informations occasionnelles sur les téléphones qui surchauffent ou les batteries portables qui prennent feu, et il est facile de supposer que le danger réside dans le fait de charger nos téléphones à pleine capacité et au-delà.

Certains utilisateurs de téléphones reçoivent également des alertes concernant la « recharge optimisée » ou la « recharge programmée », ce qui renforce encore davantage la croyance selon laquelle recharger à 100 % est nocif. Et comme nous associons également l'énergie à la chaleur, l'idée qu'un téléphone puisse « brûler » à cause d'une surcharge semble logique. Mais dans quelle mesure cela est-il vrai ?

Ce qu'en disent les experts

« C'est en partie vrai, ce n'est donc pas un mythe complet », explique le professeur associé Ritesh Chugh, expert en socio-technologie à l'université Central Queensland, en Australie.

Pour comprendre pourquoi, nous devons d'abord comprendre un peu comment fonctionnent les batteries.

TL;DR Charger votre téléphone à 100 % ne l'endommagera pas, mais le maintenir constamment à pleine charge peut accélérer l'usure de la batterie. Dans la mesure du possible, maintenez-le entre 20 % et 80 % et évitez de l'exposer à la chaleur.

Les smartphones modernes utilisent des batteries lithium-ion, qui s'usent progressivement à chaque charge et décharge.

« Charger la batterie d'un téléphone consiste à retirer le lithium de la cathode en oxyde de cobalt et à le placer dans l'anode en graphite », explique Kent Griffith, professeur adjoint de chimie et de biochimie à l'université de Californie à San Diego.

« Lorsque vous utilisez votre appareil, le lithium va du graphite vers l'oxyde de cobalt. Il doit être à côté du cobalt, qui est la source d'énergie », ajoute-t-il. « Aucune batterie de téléphone ne retire réellement 100 % du lithium, donc un état de charge de 100 % peut correspondre à un retrait de 60 % du lithium. Si vous vous arrêtez à 90 %, cela correspondrait à un retrait de 54 %. »

En d'autres termes, même lorsque votre téléphone indique qu'il est complètement chargé, il n'utilise pas réellement toute sa capacité chimique. Il existe un tampon intégré qui empêche la surcharge réelle et protège la batterie contre les dommages.

Alors, d'où vient l'avertissement « ne rechargez pas à 100 % » ? Selon Chugh, « cette croyance provient des anciennes technologies de batteries telles que le nickel-cadmium et le nickel-métal hydrure, qui souffraient de l'« effet mémoire » et perdaient de leur capacité si elles étaient trop souvent rechargées à fond », explique-t-il.

L'effet mémoire signifiait que ces anciennes batteries « se souvenaient » d'une capacité plus faible si elles étaient rechargées avant d'être complètement déchargées. Au fil du temps, cela réduisait la quantité d'énergie qu'elles pouvaient réellement stocker.

Mais lorsque les batteries lithium-ion ont remplacé ces anciens modèles, cette recommandation est restée.

Que devons-nous faire maintenant ? « Les batteries lithium-ion modernes fonctionnent mieux lorsqu'elles sont rechargées régulièrement et maintenues entre environ 20 % et 80 % », explique M. Chugh.

Mais il précise que la plupart des fabricants de smartphones ont intégré des protections. « Par exemple, les iPhones d'Apple utilisent une recharge optimisée de la batterie, qui apprend quand vous rechargez habituellement votre téléphone et retarde la recharge au-delà de 80 % jusqu'à ce que vous en ayez besoin. »

Cela signifie qu'il n'y a aucun problème à recharger votre téléphone à 100 % de temps en temps. Ce n'est pas comme si cela allait détruire votre téléphone. « Mais garder la batterie à pleine charge pendant de longues périodes ou la recharger constamment à 100 % peut accélérer son usure au fil du temps », explique M. Chugh.

Mais même M. Griffith admet qu'il ne s'en fait pas pour cela. « Je recharge mon téléphone à 100 % tous les soirs », dit-il. « Cela vaut la peine pour pouvoir profiter d'une plus grande autonomie pendant la journée. Si je dois remplacer la batterie après 3 ans, tant pis, mais cela ne m'est pas encore arrivé. »

Les risques les plus importants proviennent de la chaleur et des chargeurs de mauvaise qualité. « Gardez votre appareil au frais pendant la recharge : ne le rechargez pas sous un oreiller ou à la lumière directe du soleil », conseille Griffith. « Et utilisez un chargeur de bonne qualité, car cela influe sur la quantité de lithium qui sera retirée et la vitesse à laquelle cela se produira. Les chargeurs défectueux peuvent entraîner des problèmes de sécurité ou une dégradation de la batterie. »

Ainsi, même si le fait de charger votre téléphone à 100 % ne le « ruinera » pas, cela peut accélérer le vieillissement de la batterie. Heureusement, la plupart des smartphones modernes disposent désormais de paramètres qui vous aident à optimiser la charge, mais une bonne règle générale consiste à trouver un équilibre entre la commodité et la surcharge constante.