« Mon Apple Watch va détester ça » : comment nos montres connectées peuvent nous rendre anxieux et obsessionnels

Aujourd’hui, des millions d’entre nous portent des appareils connectés au poignet, au doigt ou au bras. Ils mesurent nos données et dressent un portrait de notre « quantified self », avec la promesse de nous rendre plus actifs, en meilleure santé et mieux préparés face à une urgence médicale.

Les wearables peuvent améliorer notre bien-être et nous pousser vers de meilleures habitudes. Mais on parle moins souvent de leur revers : l’anxiété de ne pas fermer ses anneaux, l’exercice effectué à la hâte pour préserver une série ou encore l’obsession de remplir ses objectifs jour après jour.

Je connais beaucoup trop bien ces sensations. Après avoir porté certaines des meilleures Apple Watch pendant près de dix ans, j’ai vu la montre devenir une partie essentielle de mon quotidien. Au point d’avoir essayé de fermer mes anneaux alors que j’étais malade, en vacances ou que j’aurais simplement dû me reposer et récupérer.

Je suis obsédé par ces petits anneaux sur ma montre.

Je sais que c’est un problème pour moi. Mais je voulais comprendre s’il s’agissait d’un phénomène plus répandu et, dans ce cas, ce qu’il était possible de faire. Les technologies portables nous rendent-elles plus anxieux ? Et peuvent-elles être repensées pour lutter contre ces tendances et nous aider à nous sentir plus détendus plutôt que l’inverse ?

Pour le savoir, j’ai interrogé des spécialistes de la technologie et du bien-être sur les effets que les wearables peuvent avoir sur notre santé, pour le meilleur comme pour le pire.

La série qui ne s’arrête jamais

(Image credit: DMstudio House / Shutterstock)

En juillet, pendant la Coupe du monde de la FIFA, je me préparais à me réveiller en pleine nuit pour regarder l’Angleterre affronter le Mexique à 1 h du matin, heure locale. J’avais réglé mon réveil, je m’étais couché tôt et j’étais prêt à encourager mon équipe sans réveiller les voisins.

Pourtant, alors que je pensais à la nuit de sommeil complètement perturbée qui m’attendait, une idée refusait de quitter mon esprit : mon Apple Watch va détester ça.

Consulter mon score de sommeil sur mon Apple Watch fait désormais partie de mon rituel matinal. Chaque bon score m’offre une petite dose de dopamine. Chaque mauvais résultat provoque au contraire une énorme déception. Et je savais parfaitement que me réveiller à 1 h du matin pour rester éveillé deux heures allait fortement déplaire à ma montre.

Finalement, lorsque mon réveil a sonné pour le match, je me suis retourné et rendormi. Je ne l’ai pas regardé. Et je sais que ce n’était qu’en partie parce que j’avais été réveillé à une heure indécente. C’était aussi parce que j’ai, dans une certaine mesure, laissé les scores et les données de ma montre dicter ma manière de vivre.

Et ce n’est pas la seule fois où cela m’est arrivé.

J’ai récemment atteint une série de 2 000 jours consécutifs durant lesquels j’ai fermé mon anneau Bouger. Mais je mentirais en affirmant qu’il n’y a jamais eu de journées où j’ai enregistré un faux exercice pour dépasser mon objectif calorique alors que j’étais malade, fatigué ou simplement démotivé.

Pourquoi tricher me paraît acceptable alors que me reposer ne l’est pas vraiment ? J’admets que cela n’a pas beaucoup de sens.

Ce que je sais, en revanche, c’est que la simple idée de perdre cette série m’angoisse réellement.

Deux mille jours consécutifs peuvent sembler énormes. Mais me connaissant, je suis presque certain que je vais essayer de poursuivre cette série jusqu’à ma mort, tellement l’idée de la voir prendre fin me rend anxieux.

Le côté sombre des wearables

(Image credit: Future)

J’ai depuis longtemps des tendances perfectionnistes. Mais c’est en observant ma manière d’interagir avec mon Apple Watch que j’ai vraiment compris à quel point la gamification de l’activité physique proposée par l’appareil avait trouvé un écho chez moi, au point de favoriser certains comportements malsains, voire obsessionnels.

J’en ai parlé au Dr Dana McKay, vice-doyenne spécialisée dans l’interaction, la technologie et l’information à la RMIT University, en Australie.

« Ces technologies sont souvent conçues pour nous aider à créer des habitudes », explique-t-elle. « Elles utilisent fréquemment des techniques de ce que l’on appelle le “design persuasif” afin de nous convaincre de faire quelque chose que nous voulions déjà faire lorsque nous avons acheté l’appareil. »

Selon Dana McKay, deux problèmes peuvent alors apparaître. Le premier est le risque de devenir « excessivement focalisé » sur son appareil. Le second concerne la possibilité qu’un tiers, comme une compagnie d’assurance, encourage une personne à porter un wearable et à transmettre des données qu’elle préférerait garder privées.

Dans certains pays, des assureurs santé privés peuvent notamment subventionner l’achat d’un wearable ou proposer certains avantages en échange du partage de données issues du tracker. La situation dépend cependant fortement de la législation et des pratiques propres à chaque marché. En France, les données susceptibles de révéler des informations sur l’état de santé bénéficient d’un encadrement renforcé.

Yang Wei, professeur de technologies portables à la Nottingham Trent University au Royaume-Uni, partage ces réserves. Selon lui, les wearables peuvent nous aider à adopter des habitudes positives, mais ils nécessitent également une certaine prudence.

« Pour beaucoup de personnes, les wearables peuvent être motivants et donner un sentiment de contrôle », explique-t-il. « Mais chez certains utilisateurs, ils peuvent également générer de la pression, de l’anxiété, de la culpabilité ou une dépendance malsaine aux données. »

Après tout, les wearables « créent un cadre définissant ce qui constitue une “bonne” ou une “mauvaise” activité, un bon ou mauvais sommeil, une bonne récupération ou une bonne productivité », poursuit Yang Wei. Et si ces données sont présentées de la mauvaise manière, elles peuvent pousser les utilisateurs dans une direction peu bénéfique.

Il avertit également d’un autre risque : « Les gens peuvent commencer à faire davantage confiance à l’appareil qu’à leur propre corps. Quelqu’un peut par exemple avoir l’impression d’avoir mal dormi parce que sa montre lui attribue un mauvais score de sommeil, alors qu’il se sent parfaitement bien. Ou avoir le sentiment d’avoir échoué parce qu’il n’a pas fermé un anneau ou atteint son objectif de pas, alors que sa journée était tout à fait normale. »

Cela résonne particulièrement chez moi.

Je fais consciemment des efforts pour fermer les anneaux de mon Apple Watch, comme s’il s’agissait d’une obligation quotidienne. Obtenir un ensemble complet d’anneaux est presque devenu une condition nécessaire pour considérer que j’ai passé une « bonne » journée, indépendamment de mon état ou de ce que j’ai réellement accompli.

Cette dépendance excessive envers un morceau de technologie attaché à mon poignet semble justement être au cœur des mauvaises habitudes que j’ai développées.

Alors, comment y remédier ?

(Image credit: Kanut Photo / Shutterstock)

Worked for 48s

Proposition 1

Titre

« Mon Apple Watch va détester ça » : comment nos montres connectées peuvent nous rendre anxieux et obsessionnels

Strapline

Quand les bonnes habitudes finissent par prendre une mauvaise tournure

Synopsis

Les wearables sont conçus pour encourager de bonnes habitudes, mais leurs objectifs, scores et séries peuvent aussi renforcer des comportements malsains.

Proposition 2

Titre

Mon Apple Watch avait fini par dicter mes journées : comment reprendre le contrôle

Strapline

Le côté sombre des objectifs, scores et séries quotidiennes

Synopsis

Fermer ses anneaux et préserver ses séries peut devenir une obsession. Des experts expliquent pourquoi et comment retrouver une relation plus saine avec sa montre.

Proposition 3

Titre

À force de vouloir fermer mes anneaux Apple Watch, j’ai compris que ma montre contrôlait trop ma vie

Strapline

Quand le suivi santé commence à faire plus de mal que de bien

Synopsis

Les montres connectées promettent de nous aider à vivre plus sainement, mais leur gamification peut aussi nourrir pression, culpabilité et comportements obsessionnels.

---------------- APERO ----------------------------------

Aujourd’hui, des millions d’entre nous portent des appareils connectés au poignet, au doigt ou au bras. Ils mesurent nos données et dressent un portrait de notre « quantified self », avec la promesse de nous rendre plus actifs, en meilleure santé et mieux préparés face à une urgence médicale.

Les wearables peuvent améliorer notre bien-être et nous pousser vers de meilleures habitudes. Mais on parle moins souvent de leur revers : l’anxiété de ne pas fermer ses anneaux, l’exercice effectué à la hâte pour préserver une série ou encore l’obsession de remplir ses objectifs jour après jour.

Je connais beaucoup trop bien ces sensations. Après avoir porté certaines des meilleures Apple Watch pendant près de dix ans, j’ai vu la montre devenir une partie essentielle de mon quotidien. Au point d’avoir essayé de fermer mes anneaux alors que j’étais malade, en vacances ou que j’aurais simplement dû me reposer et récupérer.

Je suis obsédé par ces petits anneaux sur ma montre.

Je sais que c’est un problème pour moi. Mais je voulais comprendre s’il s’agissait d’un phénomène plus répandu et, dans ce cas, ce qu’il était possible de faire. Les technologies portables nous rendent-elles plus anxieux ? Et peuvent-elles être repensées pour lutter contre ces tendances et nous aider à nous sentir plus détendus plutôt que l’inverse ?

Pour le savoir, j’ai interrogé des spécialistes de la technologie et du bien-être sur les effets que les wearables peuvent avoir sur notre santé, pour le meilleur comme pour le pire.

La série sans fin

En juillet, pendant la Coupe du monde de la FIFA, je me préparais à me réveiller en pleine nuit pour regarder l’Angleterre affronter le Mexique à 1 h du matin, heure locale. J’avais réglé mon réveil, je m’étais couché tôt et j’étais prêt à encourager mon équipe sans réveiller les voisins.

Pourtant, alors que je pensais à la nuit de sommeil complètement perturbée qui m’attendait, une idée refusait de quitter mon esprit : mon Apple Watch va détester ça.

Consulter mon score de sommeil sur mon Apple Watch fait désormais partie de mon rituel matinal. Chaque bon score m’offre une petite dose de dopamine. Chaque mauvais résultat provoque au contraire une énorme déception. Et je savais parfaitement que me réveiller à 1 h du matin pour rester éveillé deux heures allait fortement déplaire à ma montre.

Finalement, lorsque mon réveil a sonné pour le match, je me suis retourné et rendormi. Je ne l’ai pas regardé. Et je sais que ce n’était qu’en partie parce que j’avais été réveillé à une heure indécente. C’était aussi parce que j’ai, dans une certaine mesure, laissé les scores et les données de ma montre dicter ma manière de vivre.

Et ce n’est pas la seule fois où cela m’est arrivé.

J’ai récemment atteint une série de 2 000 jours consécutifs durant lesquels j’ai fermé mon anneau Bouger. Mais je mentirais en affirmant qu’il n’y a jamais eu de journées où j’ai enregistré un faux exercice pour dépasser mon objectif calorique alors que j’étais malade, fatigué ou simplement démotivé.

Pourquoi tricher me paraît acceptable alors que me reposer ne l’est pas vraiment ? J’admets que cela n’a pas beaucoup de sens.

Ce que je sais, en revanche, c’est que la simple idée de perdre cette série m’angoisse réellement.

Deux mille jours consécutifs peuvent sembler énormes. Mais me connaissant, je suis presque certain que je vais essayer de poursuivre cette série jusqu’à ma mort, tellement l’idée de la voir prendre fin me rend anxieux.

Le côté sombre des wearables

J’ai depuis longtemps des tendances perfectionnistes. Mais c’est en observant ma manière d’interagir avec mon Apple Watch que j’ai vraiment compris à quel point la gamification de l’activité physique proposée par l’appareil avait trouvé un écho chez moi, au point de favoriser certains comportements malsains, voire obsessionnels.

J’en ai parlé au Dr Dana McKay, vice-doyenne spécialisée dans l’interaction, la technologie et l’information à la RMIT University, en Australie.

« Ces technologies sont souvent conçues pour nous aider à créer des habitudes », explique-t-elle. « Elles utilisent fréquemment des techniques de ce que l’on appelle le “design persuasif” afin de nous convaincre de faire quelque chose que nous voulions déjà faire lorsque nous avons acheté l’appareil. »

Selon Dana McKay, deux problèmes peuvent alors apparaître. Le premier est le risque de devenir « excessivement focalisé » sur son appareil. Le second concerne la possibilité qu’un tiers, comme une compagnie d’assurance, encourage une personne à porter un wearable et à transmettre des données qu’elle préférerait garder privées.

Dans certains pays, des assureurs santé privés peuvent notamment subventionner l’achat d’un wearable ou proposer certains avantages en échange du partage de données issues du tracker. La situation dépend cependant fortement de la législation et des pratiques propres à chaque marché. En France, les données susceptibles de révéler des informations sur l’état de santé bénéficient d’un encadrement renforcé.

Yang Wei, professeur de technologies portables à la Nottingham Trent University au Royaume-Uni, partage ces réserves. Selon lui, les wearables peuvent nous aider à adopter des habitudes positives, mais ils nécessitent également une certaine prudence.

« Pour beaucoup de personnes, les wearables peuvent être motivants et donner un sentiment de contrôle », explique-t-il. « Mais chez certains utilisateurs, ils peuvent également générer de la pression, de l’anxiété, de la culpabilité ou une dépendance malsaine aux données. »

Après tout, les wearables « créent un cadre définissant ce qui constitue une “bonne” ou une “mauvaise” activité, un bon ou mauvais sommeil, une bonne récupération ou une bonne productivité », poursuit Yang Wei. Et si ces données sont présentées de la mauvaise manière, elles peuvent pousser les utilisateurs dans une direction peu bénéfique.

Il avertit également d’un autre risque : « Les gens peuvent commencer à faire davantage confiance à l’appareil qu’à leur propre corps. Quelqu’un peut par exemple avoir l’impression d’avoir mal dormi parce que sa montre lui attribue un mauvais score de sommeil, alors qu’il se sent parfaitement bien. Ou avoir le sentiment d’avoir échoué parce qu’il n’a pas fermé un anneau ou atteint son objectif de pas, alors que sa journée était tout à fait normale. »

Cela résonne particulièrement chez moi.

Je fais consciemment des efforts pour fermer les anneaux de mon Apple Watch, comme s’il s’agissait d’une obligation quotidienne. Obtenir un ensemble complet d’anneaux est presque devenu une condition nécessaire pour considérer que j’ai passé une « bonne » journée, indépendamment de mon état ou de ce que j’ai réellement accompli.

Cette dépendance excessive envers un morceau de technologie attaché à mon poignet semble justement être au cœur des mauvaises habitudes que j’ai développées.

Alors, comment y remédier ?

Comment reprendre le contrôle

Si les wearables peuvent favoriser de mauvaises habitudes, que peut-on faire pour corriger le problème ?

Pour Dana McKay et Yang Wei, la réponse est souvent étonnamment simple : retirer sa montre de temps en temps.

« Il n’est pas nécessaire de porter votre appareil pendant les vacances, sauf si un professionnel de santé vous le recommande », conseille Dana McKay.

Si la relation avec votre tracker d’activité devient problématique, elle recommande de « commencer par désactiver toutes les notifications, de limiter la fréquence à laquelle vous consultez vos objectifs afin de réduire l’obsession, et d’envisager de ne plus utiliser du tout l’appareil si cela est possible ».

Yang Wei estime également qu’il faut comprendre pourquoi on utilise l’appareil au départ.

« Est-ce pour être plus actif ? Pour mieux comprendre son sommeil ? Pour surveiller un problème de santé particulier ? Ou simplement pour mieux connaître ses habitudes quotidiennes ? Avoir un objectif précis permet de remettre plus facilement la technologie à sa juste place. »

Il recommande aussi de considérer les données du wearable comme des indications, et non comme un jugement.

« Ces appareils peuvent être utiles, mais ils ne sont pas parfaits et ne comprennent pas tout le contexte de la vie d’une personne », rappelle-t-il. « Une maladie, le stress, la nécessité de s’occuper d’un proche, un handicap, un voyage, une période de récupération ou simplement le besoin de se reposer peuvent complètement changer ce à quoi ressemble une “bonne” journée. »

Dana McKay et Yang Wei soulignent également que lorsqu’un appareil provoque une anxiété importante ou des comportements obsessionnels, il peut être préférable d’en parler à un professionnel de santé.

Comme le résume Yang Wei : « L’objectif devrait être que le wearable aide la personne, et non qu’il contrôle la manière dont elle se perçoit. »

(Image credit: Future)

Mais la responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur les utilisateurs. Les wearables eux-mêmes devraient être conçus de manière à mieux favoriser les comportements sains et à décourager les habitudes négatives.

Pour Dana McKay, cela passe notamment par la possibilité de « choisir le nombre de notifications reçues » et de masquer celles que l’on ne souhaite pas voir. Elle suggère aussi de « supprimer les mécanismes de gamification comme les badges et le partage, ou la compétition, avec les amis et la famille ».

Beaucoup de ces possibilités, comme les réglages des notifications, existent déjà dans les paramètres des montres. Mais de nombreux utilisateurs de smartwatches ne vont tout simplement jamais les chercher.

« Je pense que nous devons passer d’une relation avec les wearables centrée sur les données à une approche plus réfléchie et davantage centrée sur l’humain », ajoute Yang Wei.

Pour les concepteurs, cela signifierait abandonner les fonctionnalités « purement addictives ou basées sur la performance » afin de privilégier « le bien-être à long terme plutôt que le jugement quotidien ».

« Je pense que les meilleurs wearables seront finalement ceux qui aideront les gens à se sentir plus confiants et mieux informés, plutôt que plus anxieux ou dépendants », conclut-il.

Je ne peux pas changer la manière dont Apple conçoit ses montres connectées. En revanche, je peux réduire la pression que je m’impose pour atteindre mes objectifs jour après jour, y compris lorsque mon corps me demande clairement de me reposer.

Rester en forme et en bonne santé est évidemment une bonne chose. Mais lorsque cela implique de se demander anxieusement ce qui arrivera si une série prend fin, il est peut-être temps d’accepter de la perdre, d’enlever sa montre et de profiter d’un moment sans technologie avec ses amis ou sa famille.

Après tout, perdre une série n’est pas la fin du monde.