Chaque notification vous coûte 7 secondes de concentration… et ça s’accumule vite

Une nouvelle étude révèle que chaque notification peut distraire pendant environ sept secondes

Plus une notification est personnellement pertinente, plus elle est distractive

Les smartphones disposent d’outils pour y remédier, comme les modes de concentration et d’autres réglages

Il n’est sans doute pas nécessaire qu’une étude confirme que les notifications de smartphone sont distrayantes, mais il semblerait qu’elles le soient encore plus qu’on ne l’imagine.

Selon un nouveau rapport qui sera publié dans le numéro de juin de la revue Computers in Human Behavior (relayé par CNET), chaque notification de message reçue sur un téléphone interrompt l’attention pendant environ sept secondes. Étant donné le nombre de notifications reçues chaque jour — les participants à l’étude en recevaient par exemple environ 100 quotidiennement — l’impact cumulé peut être conséquent.

L’étude a consisté à faire passer à 180 étudiants universitaires un test de Stroop, un exercice où des mots de couleur apparaissent à l’écran dans une couleur différente de celle qu’ils désignent. L’objectif est d’indiquer correctement la couleur de la police en ignorant le mot affiché.

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Les chercheurs ont réparti les participants en trois groupes : un groupe recevait des notifications génériques de réseaux sociaux à l’écran pendant le test, un autre était informé que les notifications reflétaient celles de leur propre téléphone, et un troisième voyait apparaître des notifications floutées avec un texte illisible.

L'iPhone 17 Pro dispose de modes « Focus » permettant de limiter les notifications (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Dans tous les cas, chaque notification affectait l’attention pendant environ sept secondes. Toutefois, l’effet était le plus marqué chez les participants qui pensaient que les notifications correspondaient à celles de leur téléphone, ce qui montre que les notifications perçues comme plus personnelles sont davantage distrayantes.

Hippolyte Fournier, chercheur postdoctoral à l’Université de Lausanne en Suisse et premier auteur de l’étude, a déclaré à CNET : « Nous avons observé que le volume de notifications ainsi que la fréquence à laquelle les individus consultent leur smartphone étaient associés à une perturbation plus importante. »

« Ce schéma suggère que la nature fragmentée de l’usage du smartphone, plutôt que la simple durée totale d’utilisation, pourrait être un facteur clé pour comprendre comment les technologies numériques influencent les processus attentionnels. »

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Des outils pour y faire face

Comment agir face à ce constat ? Une solution évidente consiste à limiter l’arrivée des notifications. Sur iPhone, cela peut se faire via les modes Concentration, qui permettent de personnaliser les applications autorisées à envoyer des notifications lorsqu’un mode spécifique (comme « Travail » ou « Sommeil ») est activé.

Selon le modèle Android utilisé, des outils similaires peuvent également être disponibles, comme les fonctionnalités Bien-être numérique (incluant aussi des modes de concentration) sur les smartphones Pixel, ou un simple mode « Ne pas déranger ».

Pour certaines applications dont les notifications ne sont jamais souhaitées, il est possible de les désactiver définitivement via la section dédiée dans le menu Réglages du téléphone.

Il peut aussi être utile d’ajuster la manière dont les notifications s’affichent. De nombreux téléphones permettent de choisir leur niveau de visibilité ou leur emplacement à l’écran. Ces options se trouvent généralement dans la section Notifications des paramètres.

Une autre solution consiste à éloigner physiquement le téléphone, par exemple en le laissant dans une autre pièce pendant le travail. Toutefois, le port d’une montre connectée n’empêchera pas les notifications d’apparaître au poignet. L’étude ne portait pas sur les objets connectés, mais il est probable que l’impact soit similaire.