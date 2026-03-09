Ce nouveau Razr pourrait humilier le Galaxy Z Flip 7 avant même sa sortie

Une certification du Motorola Razr 70 a révélé plusieurs caractéristiques potentielles

Une sortie du smartphone pliant à clapet semble imminente

Des améliorations photo et mémoire pourraient inquiéter le Z Flip

Demandez à n’importe quel passionné de smartphones — y compris dans nos colonnes — quel est actuellement le meilleur téléphone à clapet, et la réponse sera le Samsung Galaxy Z Flip 7. Cependant, un autre concurrent pourrait bientôt le surpasser sur certains points.

Les caractéristiques du Motorola Razr 70 auraient fuité. L’information provient de certifications chinoises concernant l’appareil, qui révèlent de nombreux détails.

Le prochain smartphone pliant partagerait plusieurs spécifications avec son prédécesseur, notamment un écran principal de 6,9 pouces et un écran secondaire de 3,6 pouces, une batterie de 4 500 mAh, une caméra frontale de 32 Mpx et un capteur principal de 50 Mpx.

Certaines caractéristiques seraient toutefois améliorées : un second capteur photo passerait à 50 Mpx, contre 13 Mpx sur le modèle 2025, la capacité de stockage maximale grimperait à 1 To, et la mémoire vive augmenterait également avec des versions équipées de 16 Go et 18 Go de RAM.

Quatre améliorations par rapport au Galaxy Z Flip 7

(Image credit: Philip Berne / Future)

Plusieurs des caractéristiques évoquées du Motorola Razr 70 pourraient attirer l’attention des utilisateurs du Z Flip 7, notamment ceux recherchant des spécificités précises.

Prenons par exemple le stockage. Si la version 1 To est largement disponible, les professionnels ayant besoin d’un important espace interne disposeront d’une nouvelle option particulièrement intéressante ; en effet, le Z Flip et le Razr 60 sont tous deux limités à 512 Go.

Il en va de même pour la mémoire vive, qui plafonne à 12 Go sur le Z Fold 7. Les versions 16 Go ou 18 Go du Razr 70 peuvent sembler excessives pour un téléphone à clapet, mais elles contribueraient à offrir une impression de grande rapidité.

L’attention se porte surtout sur la partie photo. Deux capteurs de 50 Mpx offriraient au modèle de Motorola davantage de pixels que son équivalent Samsung, et la fiche mentionne également un zoom optique 3x, ce qui laisse entendre que l’un des capteurs serait un téléobjectif. La plupart des téléphones à clapet actuels proposent un double module composé d’un capteur principal et d’un ultra grand-angle ; l’intégration d’un téléobjectif constituerait donc une évolution originale et bienvenue.

Un quatrième avantage concernerait la résolution de la caméra frontale, avec un capteur de 32 Mpx sur le Razr 70 (et sur le 60 également), contre 10 Mpx pour le modèle Samsung.

Les performances d’un smartphone ne reposent pas uniquement sur le matériel, ce qui empêche d’affirmer à ce stade que le nouveau modèle pliant de Motorola surpassera l’offre de Samsung. Néanmoins, il s’agit clairement d’un appareil à surveiller.

Aucune date de lancement n’a encore été communiquée pour la gamme Motorola Razr 70, mais les modèles 2025 avaient été présentés fin avril. Une période similaire pourrait être retenue cette année. Un modèle plus haut de gamme pourrait également être dévoilé en parallèle, à l’image du Motorola Razr Ultra de l’an dernier, même si peu d’informations ont circulé à ce sujet pour le moment.