Apple coupe une fonction photo clé sur l’iPhone 17 Pro, sans prévenir

L’iPhone 17 Pro perd une fonctionnalité photo très prisée

Le retrait a été confirmé dans un document officiel d’Apple

Mais la marque reste silencieuse sur les raisons de ce changement

En règle générale, l’achat d’un des meilleurs iPhone s’accompagne d’attentes légitimes en matière d’innovation. C’est le cas pour l’iPhone 17 Pro dans bien des domaines, mais certains utilisateurs particulièrement attentifs ont remarqué la disparition d’une fonction photo essentielle par rapport à l’iPhone 16 Pro – et la déception est palpable.

Sur Reddit comme sur les forums officiels d’Apple, plusieurs utilisateurs ont signalé que l’iPhone 17 Pro ne permet plus d’utiliser le mode Nuit en même temps que le mode Portrait. L’utilisateur catalyticclover, sur Reddit, affirme que « les portraits de nuit sont bien moins réussis qu’ils ne pourraient l’être, ce qui constitue une régression par rapport à la qualité obtenue avec les anciens modèles ».

Le site Macworld a confirmé que cette limitation est mentionnée dans un document d’assistance Apple, qui liste les iPhone 12 Pro jusqu’à l’iPhone 16 Pro Max comme compatibles avec l’utilisation conjointe du mode Nuit et du mode Portrait – en excluant donc l’iPhone 17 Pro et le 17 Pro Max. Sachant que l’iPhone 16 Pro proposait encore cette double fonctionnalité, la nouvelle génération marque clairement un recul sur cet aspect de la photographie.

Le mode Portrait permet de réaliser des photos au rendu professionnel, en floutant l’arrière-plan avec un effet bokeh tout en gardant le sujet net. Le mode Nuit, quant à lui, repose sur une exposition longue pour produire des images réussies même en basse lumière. Ensemble, ces deux outils autorisaient la création de clichés esthétiques dans l’obscurité.

Du moins, c’était possible avec l’iPhone 16 Pro. D’après Macworld, les clichés en mode Nuit capturés avec l’iPhone 17 Pro ne contiennent plus les données de profondeur nécessaires au mode Portrait, empêchant leur combinaison. Et inversement, lorsqu’une photo est prise en mode Portrait dans un environnement sombre, l’option du mode Nuit disparaît. L’absence de compatibilité entre ces deux outils prive ainsi les photographes d’un atout précieux.

Un changement sans explication

(Image credit: Shutterstock)

Malgré cette déconvenue, le module photo de l’iPhone 17 Pro reste une évolution notable par rapport à celui de son prédécesseur. Les trois capteurs affichent désormais une résolution de 48 MP, les prises de vues photo et vidéo peuvent se faire simultanément, la caméra frontale bénéficie du cadrage automatique Center Stage, entre autres améliorations.

Reste que la disparition du mode Portrait combiné au mode Nuit n’a pas été justifiée par Apple, qui n’a pas commenté ce retrait. Une demande de précision a été adressée à la marque, et toute réponse éventuelle viendra compléter cette information.

On peut espérer que cette fonctionnalité réintègre le smartphone via une mise à jour logicielle. Mais sans connaître la raison de sa suppression, difficile de savoir s’il s’agit d’une contrainte technique irréversible.

Ce qui est certain, c’est qu’il est rare de voir Apple supprimer une option aussi populaire. Surtout quand cette compatibilité entre mode Nuit et mode Portrait était en place depuis le lancement de l’iPhone 12 Pro en 2020. Pour les amateurs de portraits en lumière faible, l’iPhone 17 Pro pourrait bien ne pas être le modèle idéal.