Apple change (encore) son écran de verrouillage : la fin d’un cauchemar ?

La mise à jour iOS 26.2 d’Apple apporte une amélioration bienvenue pour Liquid Glass

Il est désormais possible de modifier la transparence de l’horloge sur l’écran verrouillé

Un simple curseur permet d’effectuer ce réglage facilement

Apple continue de déployer les versions bêta d’iOS 26.2, et les deux premières moutures ont introduit plusieurs nouveautés intéressantes. Certaines des modifications les plus notables concernent l’interface Liquid Glass, laissant penser qu’Apple chercherait enfin à corriger durablement cette fonctionnalité.

Depuis sa présentation à la WWDC en juin 2025, Liquid Glass divise les utilisateurs. L’un des reproches principaux tient à l’absence de contrôle sur son apparence. Les effets translucides de l’interface peuvent en effet se superposer à d’autres éléments et les rendre difficilement lisibles. Avec iOS 26.2, un premier pas est franchi pour atténuer ce problème – même s’il reste modeste.

Un curseur permet désormais d’ajuster la transparence des chiffres de l’horloge sur l’écran verrouillé. En le déplaçant complètement vers la gauche, les chiffres deviennent presque invisibles. Vers la droite, ils gagnent en opacité.

Ce changement peut sembler mineur, mais il améliore nettement la lisibilité. Auparavant, certaines images de fond rendaient l’heure presque illisible à cause des effets de superposition propres à Liquid Glass.

Améliorations continues

(Image credit: Apple)

Cette évolution prolonge celle déjà observée avec iOS 26.1, lorsqu’Apple avait introduit un bouton pour passer l’ensemble de l’interface Liquid Glass d’un rendu totalement transparent à un rendu légèrement plus opaque. Une avancée saluée, mais encore jugée insuffisante. Ce qu’il manquait, c’était un véritable curseur pour permettre aux utilisateurs d’ajuster la transparence à leur guise.

Avec l’arrivée de ce curseur sur l’écran verrouillé, une ouverture semble s’opérer. Il resterait à espérer qu’Apple étende cette possibilité à l’ensemble du système. Liquid Glass, en soi, ne pose pas problème, mais sa refonte radicale et les nombreux écueils qu’elle entraîne devraient justifier une personnalisation plus fine pour éviter les soucis de lisibilité constatés jusqu’à présent.

Ce curseur n’est d’ailleurs pas le seul ajustement lié à Liquid Glass dans iOS 26.2. Certaines animations d’interface ont aussi été retravaillées pour adopter un style plus fluide, proche du mouvement de l’eau. C’est notamment le cas lors de l’ouverture d’un menu, comme l’a démontré Aaron Perris sur X. Le résultat se rapproche davantage des animations dévoilées lors de la WWDC 2025.

Liquid Glass reste visiblement en cours de développement, et d’autres améliorations sont probablement à venir dans les prochaines semaines ou mois. Apple pourrait bien finir par admettre qu’accorder un peu plus de contrôle aux utilisateurs n’est pas une faiblesse. Et si tel est le cas, l’ajout d’un curseur universel pour gérer la transparence de Liquid Glass pourrait se profiler à l’horizon.