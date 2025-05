Google prépare un mode bureau pour Android, façon Samsung DeX

Google travaillerait sur un mode Bureau pour Android, inspiré de Samsung DeX

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait d'afficher une interface de type bureau lorsqu’un téléphone est connecté à un écran externe

Aucune date de sortie n’a été annoncée, et un lancement avec Android 16 semble peu probable

Google prévoit d’introduire un nouveau mode Bureau sur les appareils Android, permettant une utilisation plus poussée des smartphones et tablettes lorsqu’ils sont connectés à un moniteur externe et à des périphériques.

D’après un premier aperçu partagé par Android Authority, ce mode Bureau ajoute une barre des tâches pour les applications épinglées et le tiroir d’applications, des fenêtres redimensionnables et une barre de statut qui rappelle un peu celle de macOS.

Le rapport précise que ce mode semble être une extension de la prise en charge déjà existante des fenêtres sur tablettes Android — mais ici appliquée aux écrans externes et, surtout, portée sur les smartphones Android.

Selon la même source, le mode Bureau a été aperçu sur un appareil Google Pixel non identifié — probablement un smartphone Pixel.

Toutefois, cette fonctionnalité semble encore loin d’un déploiement grand public. Le support des fenêtres sur tablette n’a été introduit qu’avec la première mise à jour trimestrielle d’Android 15, et Android 16 étant prévu pour le deuxième trimestre 2025, il semble improbable que ce mode inachevé soit lancé dès cette prochaine version.

Le rapport souligne également qu’il n’est pour l’instant pas possible de contrôler le bureau à l’aide de l’écran du téléphone lui-même — ce qui paraît être une occasion manquée, d’autant plus que de nombreux smartphones actuels ont un écran aussi grand qu’un pavé tactile d’ordinateur portable.

En se basant sur les précédentes annonces de fonctionnalités, il semble probable qu'un nouveau mode bureau arrive sur les téléphones Google Pixel avant les autres appareils Android (Image credit: Philip Berne / Future)

Le nouveau mode Bureau attendu sur Android rappelle fortement le mode DeX de Samsung, lancé en 2017. Ce dernier permet aux utilisateurs de smartphones et tablettes Galaxy de transformer leur appareil mobile en ordinateur de bureau.

Samsung DeX s’active lorsqu’un appareil Galaxy est connecté à un écran externe, transformant l’interface en une expérience de type PC, avec fenêtres flottantes, barre des tâches et navigation adaptée à la souris.

Ironie du sort : Samsung DeX pourrait, à l’avenir, s’inspirer du mode Bureau d’Android pour ses prochaines mises à jour.

De nouvelles images prétendument fuitées — toujours partagées par Android Authority — montreraient Samsung DeX en fonctionnement sur un Samsung Galaxy S25 Ultra équipé de One UI 8.

Cette capture d'écran est censée montrer Samsung DeX fonctionnant via One UI 8. (Image credit: @DevOfIpos / X)

L’influence d’Android est discrète mais visible : Samsung semble avoir déplacé le tiroir d’applications du côté gauche vers le centre de l’écran, avec des icônes de statut plus petites situées à droite de la barre des tâches.

Ce changement peut paraître anecdotique, mais il est intéressant de voir que les deux géants technologiques semblent s’inspirer mutuellement, alors que leurs solutions de bureau mobile continuent d’évoluer.

Pour celles et ceux qui cherchent un appareil compatible avec Samsung DeX, il est conseillé de consulter la sélection des meilleurs smartphones Samsung — et de partager son avis sur l’utilisation potentielle du nouveau mode Bureau d’Android.

