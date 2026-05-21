Google I/O 2026 peut frapper fort, à condition de dévoiler ces 3 annonces sur les lunettes Android XR

La Google I/O commence dans moins d’une journée, et cette grande vitrine annuelle dédiée au logiciel serait l’occasion parfaite pour Google et ses partenaires de présenter leurs technologies Android XR 2026, à savoir les lunettes XR promises pour cette année.

Google n’est pas novice en matière de lunettes connectées. Mais depuis l’ascension fulgurante, puis la chute rapide, des Google Glass, les Ray-Ban Meta ont pris d’assaut le monde des lunettes intelligentes. Désormais, l’ancien roi veut récupérer sa couronne. Or, comme Google adopte une approche centrée sur le logiciel, en laissant d’autres acteurs gérer le matériel, il paraît logique que cette nouvelle génération de lunettes connectées soit dévoilée lors d’un salon logiciel comme I/O.

De Xreal à Samsung, en passant par Gucci et Gentle Monster, voici donc les trois annonces autour des lunettes connectées que l’on espère voir le 19 mai, et pourquoi elles méritent toute notre attention.

Google I/O 2026 predictions: smart glasses central with XREAL, Gentle Monster & More - YouTube Watch On

Place à Xreal

Les lunettes Xreal ont de quoi séduire depuis longtemps. Pour qui cherche une paire de lunettes XR, difficile de faire mieux que les Xreal One Pro. La version finale des lunettes Android XR Project Aura de la marque suscite donc une attente particulière. Ce sont aussi celles qui ont le plus de chances d’apparaître à la Google I/O, car contrairement à Samsung, Xreal n’a pas de grand événement tech maison déjà calé au calendrier.

La grande différence entre les lunettes Aura de Xreal et certaines autres lunettes connectées avec IA vues récemment tient à leur connexion filaire. Cette approche correspond à la stratégie XR déjà adoptée par Xreal sur ses précédents modèles. Elle offre certains avantages de design, mais impose aussi quelques contraintes.

Sans batterie interne, les lunettes Project Aura devraient être plus légères et moins volumineuses. En revanche, elles devront fonctionner avec un appareil connecté. Dans le cas d’Aura, il s’agira d’un boîtier de calcul dédié, qui fera aussi office de trackpad et de batterie externe. Elles conviendront donc surtout aux usages fixes, comme le travail ou le visionnage de contenus, plutôt qu’à une utilisation en déplacement.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Cette approche ne sera peut-être pas aussi mobile que celle des lunettes IA ou AR de Ray-Ban et Samsung, mais elle devrait être nettement plus performante là où cela compte. Les lunettes projettent virtuellement un écran géant devant le visage, comme un cinéma privé, et promettent les mêmes excellentes optiques que les Xreal One. On peut donc s’attendre à un très bon contraste OLED, à des couleurs soignées, à un large champ de vision et à moins de reflets gênants dans les verres que chez plusieurs rivales du marché. Pour travailler sur plusieurs fenêtres à la fois, ou profiter d’un cinéma portable immersif directement devant les yeux, les Xreal One Pro restent les lunettes à privilégier grâce à cette qualité optique.

Là où Aura améliore la formule actuelle, c’est dans l’intégration de caméras par défaut pour le suivi des mains et des objets. Le système semble un peu plus basique que celui du casque Samsung Galaxy XR, car Xreal ne propose pas de suivi oculaire. Mais il devrait rendre les expériences Android XR plus interactives que les technologies précédentes de la marque.

Le problème, c’est que ces lunettes devraient coûter cher. Les Xreal One Pro ont été lancées à 649,00 €, avec un module caméra Xreal Eye vendu 99 dollars. Le boîtier rappelle aussi le Beam Pro et risque d’ajouter quelques centaines de dollars à la facture. Il faudra donc peut-être s’estimer heureux si les Xreal Aura passent sous la barre des 1 000 euros.

Samsung va-t-il voler la vedette ?

(Image credit: Android Headlines)

Même si Samsung devrait plutôt miser sur son propre événement de lancement, peut-être en associant ses lunettes connectées à son grand rendez-vous annuel consacré aux smartphones pliants, généralement organisé dans quelques mois, il existe une chance que la marque les présente plutôt à la Google I/O. Et pas seulement une paire. Deux modèles pourraient être montrés.

Le premier adopterait un design plus classique, centré sur l’IA, avec une caméra, des haut-parleurs et des microphones, mais sans écran, à la manière des Ray-Ban Meta de base, simples mais impressionnantes.

D’ailleurs, le design a récemment fuité, et ces lunettes ressemblent beaucoup au modèle de Ray-Ban. La seule différence connue à ce stade tient à l’assistant utilisé. Elles reposeraient sur Gemini plutôt que sur Meta AI, généralement considéré comme plus performant, avec une meilleure interopérabilité entre les applications Android principales pour offrir des réponses contextualisées et plus personnalisées.

D’après l’expérience offerte par les lunettes connectées Ray-Ban, l’assistance IA peut se révéler très pratique, notamment en voyage. Avec une meilleure compréhension de l’agenda via le calendrier, ou du contexte des photos prises avec un téléphone, des lunettes propulsées par Gemini pourraient offrir une utilité plus solide au quotidien.

Mieux encore, les lunettes Samsung devraient rester relativement abordables. Selon les rumeurs, leur prix se situerait entre 379 et 499 dollars, soit à peu près dans la même zone tarifaire que les modèles de Meta. Il faudra toutefois attendre les annonces officielles de Samsung pour en être certain, car les prix ont beaucoup fluctué sous l’effet des différents défis économiques mondiaux.

Quant à la deuxième paire de lunettes Samsung, elle serait pratiquement identique, mais avec un écran.

Les fuites et les rumeurs suggèrent que ce modèle avec affichage n’arrivera pas avant 2027. Mais il pourrait tout de même profiter d’un moment sous les projecteurs si les lunettes sans écran sont présentées. D’une part pour créer de l’attente et prouver qu’Android XR s’inscrit dans une stratégie de long terme, afin de répondre aux craintes d’un simple Google Glass 2.0. D’autre part pour éviter que Samsung ne paraisse trop en retard face à Meta, dont les lunettes Ray-Ban Display sont déjà disponibles à l’achat aux États-Unis.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Il serait frustrant de devoir attendre encore un peu pour ces lunettes avec affichage. Cela dit, au vu des problèmes d’approvisionnement rencontrés par Meta avec son propre modèle et de son prix élevé, ce délai pourrait permettre à Samsung de proposer une version plus disponible et plus abordable de cette technologie émergente prometteuse.

Un vrai défilé

Dernière prédiction audacieuse pour la Google I/O : un défilé XR, avec des mannequins avançant sur le podium en lunettes connectées Gucci, Gentle Monster et Warby Parker.

À l’image de Meta, qui s’est associé à EssilorLuxottica avec Oakley et Ray-Ban, les entreprises liées à Android XR nouent des partenariats avec des marques de mode pour donner davantage de style à leurs lunettes.

Puisque les lunettes participent fortement à l’identité visuelle d’une personne, l’aspect mode devient essentiel. Proposer plusieurs styles différents l’est tout autant pour toucher des profils et des usages variés. Il suffit de regarder Meta : ses Ray-Ban conviennent très bien au quotidien et aux vacances, tandis que ses Oakley s’adressent parfaitement aux sportifs.

(Image credit: Oakley Meta)

Avec une plus grande variété de marques et, espérons-le, de styles à son actif, Android XR semble à nouveau disposer d’un avantage face à Meta. Un moment façon défilé de mode serait idéal pour mettre en avant cette diversité annoncée.

En plus, Google a déjà montré qu’il n’avait pas peur de bousculer le format de ses événements. L’an dernier, la présentation Made by Google consacrée au Pixel 10 était animée par Jimmy Fallon et mettait en scène de nombreuses célébrités, avec des séquences qui ressemblaient davantage à une émission de divertissement qu’à une keynote technologique.

On peut donc espérer voir des démonstrations de lunettes connectées plus ludiques. Cela dit, l’idée du défilé de mode reste peut-être un peu ambitieuse. Elle suppose aussi que Google, Gentle Monster, Gucci et Warby Parker soient déjà prêts à dévoiler leurs designs.