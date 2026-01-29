Vous n’avez encore rien vu : vos lunettes XR passent en 3D sans rien payer

Xreal vient tout juste de lancer ce qui pourrait bien être sa meilleure mise à jour à ce jour pour ses lunettes connectées : il est désormais possible de transformer n’importe quel contenu 2D en 3D. L’effet est saisissant, même s’il reste encore perfectible par moments.

Les lunettes XR sont désormais capables de faire cela grâce à une technologie baptisée Real 3D par Xreal. Elle a été introduite pour la première fois sur les lunettes Xreal 1S, puis étendue aux modèles Xreal One et One Pro via une simple mise à jour.

Une fois activée, la technologie crée une impression de profondeur dans des vidéos et jeux qui étaient auparavant plats. Le plus impressionnant, c’est que cela fonctionne avec n’importe quelle application et sur n’importe quel appareil, puisque le traitement 3D est entièrement pris en charge par les lunettes elles-mêmes, sans dépendre du téléphone, de l’ordinateur ou de la console.

Dès l’allumage du téléphone, sans même lancer d’application, Real 3D se faisait déjà remarquer : le fond d’écran – une photo prise à Pompéi – présentait un effet stéréoscopique, tout comme les icônes, désormais suspendues au-dessus de l’écran.

(Image credit: Xreal)

Côté vidéo, plusieurs contenus ont été testés : des projets d’animation comme Eyes of Wakanda ou Phineas and Ferb, ainsi que des films en prise de vue réelle comme Rogue One ou une vidéo d’un streamer sur YouTube.

L’animation 2D semble être le terrain de jeu idéal pour cette technologie. Les contours nets des objets facilitent manifestement la séparation des éléments par le logiciel. À l’inverse, Rogue One présentait parfois des distorsions sur les bords ou des couches qui se confondaient.

Eyes of Wakanda, avec son style animé en 3D plus complexe, offrait un rendu globalement réussi, bien qu’avec quelques erreurs notables de traitement. Malgré cela, Real 3D impressionne dans l’ensemble et mérite largement d’être essayé.

Il est possible d’ajuster l’intensité de l’effet stéréoscopique dans les paramètres des lunettes. On peut ainsi réduire les erreurs au détriment de la profondeur, ou renforcer l’effet au risque d’un rendu plus imparfait dans les scènes complexes.

Vous pouvez également jouer à des jeux en 3D. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Après les vidéos, l’expérience s’est poursuivie sur une Asus ROG Xbox Ally X avec les jeux Sekiro et The Binding of Isaac. Comme pour les séries, le style 2D simplifié d’Isaac permettait un meilleur rendu 3D, tandis que Sekiro rencontrait davantage de difficultés.

Le jeu Sekiro était également affecté par quelques baisses de performances, comme une fréquence d’images plus basse et un léger décalage, ce qui compliquait l’exécution des actions les plus précises.

Exactement ce dont XR a besoin

Tout cela montre que Real 3D reste une technologie très prometteuse, même si elle continue d’évoluer. Ce constat rejoint celui de Lance Ulanoff lors de son test des Xreal 1S [anglais]. Malgré quelques imperfections, l’expérience reste enthousiasmante, et l’avenir de cette technologie s’annonce intéressant.

Lors d’un événement il y a quelques années, l’équipe de Xreal faisait part de sa frustration face au manque de contenus 3D accessibles pour les appareils XR. À l’époque, à part Disney Plus sur l’Apple Vision Pro, il était quasiment impossible d’acheter ou louer un film en 3D.

Comme le faisait remarquer un autre participant, il fallait « naviguer en eaux troubles » pour se procurer du contenu 3D destiné à ses lunettes.

Une situation peu idéale, surtout pour un support comme la XR, taillé pour le contenu stéréoscopique. L’initiative de Xreal avec Real 3D vient donc combler ce manque, en apportant du contenu 3D aux utilisateurs sans attendre les producteurs.

Une autre mise à niveau Xreal (Image credit: Future / Hamish Hector)

Real 3D constitue une nouvelle corde à l’arc déjà bien fourni des lunettes Xreal. Et tout laisse penser que cette technologie ne fera que s’améliorer. Désormais, la balle est dans le camp des concurrents. Viture propose un système similaire, mais il nécessite une application dédiée sur l’appareil, tandis que d’autres marques ne proposent rien d’équivalent.

Pour essayer Real 3D, il faut posséder une paire de lunettes Xreal One, One Pro ou 1S.

Elles doivent être à jour avec la dernière version du firmware. Le plus simple consiste à se rendre sur la page de mise à jour de Xreal depuis un ordinateur, connecter les lunettes via un câble USB-C, puis suivre les instructions affichées.

Une fois la mise à jour installée, il suffit de connecter les lunettes à un appareil compatible et d’ouvrir le menu des réglages en appuyant deux fois sur le bouton rouge situé sur la monture. Dans les paramètres d’affichage, il faut sélectionner Real 3D pour activer la fonction.

Il est toujours possible de désactiver Real 3D depuis les réglages ou en débranchant puis rebranchant les lunettes. L’intensité de l’effet peut également être ajustée selon les préférences.