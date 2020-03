Xbox Series X : Microsoft s’apprête à faire quelques grandes annonces

Attendre jusque l’E3 vous paraît démesurément long ? Particulièrement si la grande messe du jeu vidéo se retrouve annulée en raison du coronavirus ? Rassurez-vous : Microsoft a décidé de vous réserver deux jours de streaming en direct sur Mixer, la semaine prochaine. Au sommaire : des informations exclusives sur la future console. Mais aussi sur la plateforme de cloud streaming très attendue : Projet xCloud.

Bien que nous ayons eu le droit à quelques aperçus du service xCloud jusqu'à présent, et que les caractéristiques techniques de la Xbox Series X fuitent de plus en plus abondamment à l’approche de son lancement… ce Live Microsoft pourrait nous fournir de précieux détails sur les deux projets gaming de la firme de Redmond.

Ces annonces programmées remplaceraient, non pas la participation de Microsoft à l’E3, mais les conférences que la société avait planifiées durant la GDC 2020. Cette dernière ayant été annulée en prévention des risques de regroupement liés à la propagation du COVID-19.

Que sait-on déjà sur ces scoops propres à la Xbox Series X ?

La page de l'événement se veut simple et concise, avec une invitation brève : « Rejoignez-nous sur Mixer, les 17 et 18 mars, où nous diffuserons en direct des contenus jeux inédits. À partir de 10 heures PT (soit 18h, heure de Paris), venez découvrir les dernières technologies gaming et cloud computing de Microsoft, entrez dans les coulisses des créateurs des studios de jeux Xbox et du programme ID@Xbox ».

Nous savons d’ores et déjà que la console next-gen de Microsoft sera étroitement associée au projet xCloud, un service de diffusion de jeux en streaming sur le cloud. Ce rendez-vous pourrait nous en apprendre davantage sur la manière dont les joueurs accèderont au service via la console. Ou sur toute nouvelle caractéristique et fonctionnalité de la Xbox Series X non dévoilées à ce jour.

Pour assister aux prochaines conférences Microsoft en live, il vous suffit de vous inscrire sur Mixer. Nous vous tiendrons bien entendu informés des différentes annonces effectuées au cours de celles-ci.