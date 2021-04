Vous pouvez désormais jouer à Valheim en mode VR

Valheim est le hit vidéoludique surprise de 2021 - et vous pouvez maintenant parcourir son monde, inspiré par la mythologie nordique, à 360°. En effet, le tout nouveau mod Valheim VR vous permet d'enfiler le casque de réalité virtuelle de votre choix et de vous plonger dans l'action, en vue à la première personne et avec une immersion sonore qui bousculera complètement vos repères.

Il s'agit d'un mod VR natif, qui fonctionne avec la version actuelle du jeu. Vous aurez donc besoin de l’édition standard de Valheim pour commencer. Vous devrez ensuite récupérer le BepInExPack pour Valheim, qui permet de modifier en profondeur le code du jeu. Il ne vous restera plus qu’à vous rendre alors sur le portail Nexus Mods où vous serez invité à télécharger et installer le mod VHVR lui-même.

Une expérience VR en progression constante

Une fois dans le jeu, l'expérience VR se veut complète et bluffante. Chaque élément du jeu principal s’insérant en fonction de votre emplacement sur la carte, avec des menus flottants et un suivi complet de vos mouvements de tête.

En revanche, les contrôleurs VR ne sont pas pris en charge ici. Il faudra les remplacer par une manette, voire une souris et un clavier. Il ne faut pas oublier que cette version VR n'a pas été optimisée par l’éditeur suédois Iron Gate Studios, mais aussi qu'il s'agit toujours d'un titre en accès anticipé. Attendez-vous donc à une progression plus approximative en fonction des niveaux, et peut-être à quelques plantages. Un mal plus relatif aux mods VR qu’aux jeux VR natifs. Quoiqu’il en soit, c’est une façon inédite et passionnante de (re)découvrir Valheim. Et nous aimerions qu’il inspire grandement les développeurs du jeu eux-mêmes.

Valheim a déjà été téléchargé plus de cinq millions de fois, bien qu'il ne s'agisse pas encore d'un jeu complet. Pour de nombreux joueurs, il illustre l’un des jeux de survie les plus performants, corrigeant plusieurs travers du genre - comme des pénalités de mort sévères et une gestion des ressources qui ralentit l'action. D’où son succès certain, qui pourrait profiter au mod VR actuel.