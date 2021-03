Cette société vous permet d'héberger votre propre serveur dédié Valheim - voici comment

Après son lancement sur Steam en février dernier, le nouveau jeu de survie indépendant Valheim est parvenu à écouler plus de 5 millions d'exemplaires au cours de son premier mois d’existence. Créé par un petit groupe de développeurs suédois issus du studio Iron Gate, Valheim vous met dans la peau d'un guerrier nordique tombé au combat et piégé dans les limbes de la mythologie scandinave. Vous devrez explorer plusieurs régions hostiles et fabriquer de nouveaux objets pour progresser.

Bien que vous puissiez jouer en ligne dans des parties incluant 2 à 10 joueurs, la société d'hébergement Linode a maintenant rendu possible la création de votre propre serveur dédié à Valheim afin que vous puissiez personnaliser votre propre purgatoire et le partager avec vos amis.

En déployant votre serveur de jeu unique, vous pouvez également limiter l'accès à vos parties et vous octroyez beaucoup plus de contrôle sur les performances du serveur.

Afin de mettre en place votre propre serveur dédié Valheim, vous devrez d'abord créer un compte Linode Cloud Manager. Il est possible de vous connecter aussi avec votre compte GitHub, si vous en avez un. Après vous être identifié, rendez-vous sur la Marketplace du Linode Cloud Manager et sélectionnez "Valheim".

Vous pourrez alors paramétrer vos options de serveur, vos identifiants SSH et choisir une formule d’abonnement Linode. La société recommande une configuration minimale composée d’un CPU quatre cœurs et de 2 Go de RAM. Mais pour des performances maximales, vous devriez choisir une formule plus importante.

Une fois que Linode a terminé le provisionnement, il faudra compter entre cinq et dix minutes pour que votre serveur Valheim achève son installation. Pour commencer à jouer sur votre serveur dédié Valheim, ouvrez le jeu depuis Steam et suivez les instructions pour atteindre la page de connexion serveur. Vous vous connecterez ensuite à ce dernier en utilisant votre adresse IPv4 Linode et le port 2456.

Il suffit de quelques clics donc, pour bénéficier de tous les avantages d’un serveur dédié Valheim. Et de parcourir ce nouveau monde avec vos amis. Et seulement vos amis.