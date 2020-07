Sony WH-1000XM4 : date de sortie, prix, design, qualité audio et performances

Vous pouvez vous attendre à découvrir l’introduction officielle du Sony WH-1000XM4 d’un jour à l'autre. En effet, depuis que le catalogue de Dell Canada a révélé le prix et la date d’expédition du produit, Sony a enregistré un nouveau numéro de modèle auprès de la Commission Fédérale des Communications américaine (FCC) et la chaîne de distribution Walmart a spécifié toutes les caractéristiques techniques du casque audio sur sa boutique en ligne.

Grâce à ce dernier document, nous savons que le prochain casque sans fil de Sony offrira une fonction inédite intitulée « Edge-AI ». Celle-ci a pour objectif de restaurer tout détail perdu dans un fichier audio hautement compressé. De même, le produit intégrera l’option « Precise Voice Pickup » qui utilisera les cinq microphones du casque et un traitement avancé du signal audio pour améliorer la qualité des appels téléphoniques.

En plus de ces nouveautés appréciables, Walmart indique que le Sony WH-1000XM4 sera doté d'un couplage multipoint, du Bluetooth 5.0 et, bien sûr, de la meilleure annulation adaptative de bruit développée dans sa catégorie.

Son prédécesseur, le casque anti-bruit WH-1000XM3 est actuellement en tête de notre classement des meilleurs casques et écouteurs. Une place de leader qu’il tient depuis sa sortie en août 2018. Si la prochaine génération de Sony parvient à aller bien au-delà de ses prouesses, alors chaque audiophile pourra s’estimer gagnant cette année.

Le casque Sony WH-1000XM4 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le (digne ?) successeur du casque anti-bruit Sony WH-1000XM3

Le (digne ?) successeur du casque anti-bruit Sony WH-1000XM3 Quand sortira-t-il ? Incessamment sous peu

Incessamment sous peu Combien coûtera-t-il ? 349 dollars selon Walmart et Best Buy, probablement 379 euros en France

Dell Canada a avancé il y a peu la date du 23 juin 2020. Néanmoins, comme ce jour est aujourd’hui dépassé, nous attendons un lancement officiel imminent. Une supposition qui semble confortée par l’intégration du casque dans les catalogues de plusieurs enseignes commerciales.

Il est toutefois possible que la pandémie mondiale de coronavirus ait repoussé l’annonce du WH-1000XM4. Comme l’incertitude demeure sur le nouveau semestre à venir, il convient de prévoir d’hypothétiques pénuries de stocks. Sony pourrait donc être reparti sur des lignes de production en série complémentaires.

Prix du casque Sony WH-1000XM4

Si nous prêtons attention à la tarification de Walmart et de Best Buy, deux des plus gros détaillants américains, le prochain casque anti-bruit de Sony devrait coûter 349 $. Un prix de départ que vous pouvez convertir en euros, comme c’est souvent le cas entre les Etats-Unis et l’Europe, en raison des politiques de change.

Le WH-1000XM4 conserverait de ce fait le tarif des deux générations précédentes, ce qui est un bon point pour Sony, le constructeur ne jouant pas l’inflation. En France, nous avons découvert le casque WH-1000XM3 à 379 euros et nous pourrions bien obtenir le prochain modèle pour un investissement similaire.

Caractéristiques techniques et qualité audio du Sony WH-1000XM4

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités du casque Sony WH-1000XM4 ? Une fuite récente basée sur un décodage de l'APK (Android Application Package) de Sony Connect suggère qu'il dissimulerait l’un des casques audio les plus intelligents que nous ayons jamais portés. Le Sony WH-1000XM4 pourrait ainsi se connecter à plus d'un appareil à la fois - votre smartphone et votre Smart TV par exemple - ce qui vous permettra de passer rapidement de l'un à l'autre.

Une fonction de « conversation intelligente » permettrait au Sony WH-1000XM4 de détecter n’importe quelle voix externe. Si vous décider de prêter attention à celle-ci et de démarrer une conversation avec votre interlocuteur, le casque mettra automatiquement le contenu qu’il diffuse en pause et laissera passer le son extérieur. Ce qui vous permettra de dialoguer sans retirer votre appareil. Après ce temps de pause défini par vos soins (court, moyen ou long), le casque reprendra la lecture du contenu audio.

Selon XDA Developers (qui a corroboré les fuites précédentes), « les porteurs du WH-1000XM4 pourront régler la sensibilité de détection de la voix sur Auto (en fonction du bruit ambiant), Haute ou Basse au cas où ils trouveraient qu'elle s'active trop fréquemment ou trop peu. Vous pouvez basculer ce paramètre soit à partir de l'application compagnon, soit à partir du bouton NC/Ambient du casque ».

Le Sony WH-1000XM4 serait en outre « capable de modifier certains - sinon tous - les paramètres du casque en fonction de votre position et d’utiliser l'API Google Maps pour cela ».

La qualité audio sera également améliorée comme l’a démontré le décodage de l'application Sony Connect, avec des séries de lignes de code mentionnant une norme appelée « DSEE Extreme ». Or, nous savons déjà que le le Sony WH-1000XM3 embarquait DSEE HX, une technologie optimisant la qualité des sources sonores - DSEE Extreme est probablement une version 2.0 de cette technologie.

Se você não viu mais cedo: Sony homologou o WH-1000XM4 na Anatel. COM FOTOS! #PlantãoAnatel #wh1000xm4 #sony https://t.co/J171Rqd6v1March 5, 2020

Les photos du casque de Sony ont été divulguées sur Twitter par le leaker Everton Favretto. Lui-même les aurait récupérées sur un document interne d’Anatel, la version brésilienne de la FCC. Ces photos montrent un design presque identique à celui du WH-1000XM3 - le casque ne connaîtrait aucun changement radical et serait disponible en noir, blanc et argent.

Toujours d’après ledit document d’Anatel, le WH-1000XM4 embarquerait la dernière norme Bluetooth 5.0 (plutôt que Bluetooth 4.2), ce qui lui garantirait une meilleure connexion sans fil éprouvant de plus grandes distances, ainsi qu'une réduction de la consommation électrique de 2V (versus 8V pour le WH-1000XM3). Un bonus intéressant pour le niveau d’autonomie qui serait conséquent : comptez 40 heures au lieu des 36 heures du WH-1000XM3.

Il est enfin question d'une fonction « Parler pour discuter » qui devrait vous permettre d'utiliser un mot d’alerte afin d’activer un assistant vocal, plutôt que d'utiliser un bouton dédié.

Le Sony WH-1000XM4 serait relativement identique à son prédécesseur (ci-dessus), en termes de design. (Image credit: Sony)

Sony WH-1000XM4 : ce que nous voulons voir (ou entendre)

Le futur casque de Sony concentre des possibilités inédites intéressantes. Nous aimerions par-dessus tout qu’il se montre intransigeant sur les trois critères suivants.

Annulation du bruit des appels

L'annulation du bruit offerte par le casque sans fil WH-1000XM3 de Sony est sans aucun doute très bonne - la meilleure, en fait. Cependant, grâce aux innovations en matière de technologie de réduction du bruit, nous pourrions bénéficier d’une importante mise à niveau dans le nouveau Sony WH-1000XM4.

Le WH-1000XM3 de Sony s'est battu avec succès contre la concurrence de Bose en 2019, Sony pourrait s'inspirer de ses concurrents et appliquer la réduction du bruit aux appels téléphoniques, tout comme le casque Bose Headphones 700. Celui-ci emploie un système de huit microphones, dont six permettent l'annulation du bruit traditionnel pour que vous puissiez entendre votre musique sans interruption. Les deux autres sont séparés et fonctionnent ensemble pour isoler votre voix et rejeter les bruits ambiants pendant les appels téléphoniques. Cela signifie que votre voix est plus claire pour la personne au bout du fil, et qu'il y a moins de bruits de fond qui gênent votre conversation.

En utilisant le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700, nous avons constaté que la qualité des appels était remarquablement nette, même en marchant dans des rues ultra-fréquentées. C'est un argument de vente important, nous ne serions donc pas surpris de voir cette architecture imitée au sein du WH-1000XM4.

(Image credit: Sony)

Amélioration de la qualité audio

Nous ne l’écrirons jamais assez : le casque sans fil WH-1000XM3 de Sony possède un son fantastique - mais presque deux ans après sa sortie, nous serions déçus si le nouveau modèle se reposait sur ses acquis. Le casque actuel de Sony intègre des membranes dynamiques en forme de dôme de 40 mm, qui déplacent très bien l'air et créent une scène sonore puissante. Pour améliorer encore ce rendu, Sony pourrait choisir d'adopter un matériau de qualité supérieure comme le béryllium présent sur le Focal Stellia. Le constructeur Sony gagnerait aussi à remplacer ses bandes en aluminium recouvertes de cuivre par des bandes en cuivre pur, plus légères, plus malléables et moins sensibles aux interférences électromagnétiques.

Une meilleure connectivité

Le nouveau WH-1000XM4 pourrait obtenir une connectivité plus optimale que les modèles précédents si Sony décide de prendre en charge le dernier codec Bluetooth de Qualcomm, aptX Adaptive. Codec qui offre une latence plus faible et une résolution audio sans fil plus élevée qu’au sein du WH-1000XM3.

Les casques utilisant ce codec, comme les casques sans fil PX5 de Bowers & Wilkins, subissent une faible latence lorsque vous regardez des vidéos ou jouez à des jeux, ce qui évite un temps de décalage ennuyeux entre l'audio et le visuel - un phénomène récurrent avec l’usage du Bluetooth.

Est-ce encore le bon moment pour acheter le Sony WH-1000XM3 ?

Si vous envisagiez d'acheter aujourd’hui le casque Sony WH-1000XM3, vous pourriez être rebuté par l'idée qu'un nouveau modèle prenne sa place dans un avenir (très) proche. Cependant, ce champion anti-bruit reste une excellente option si vous recherchez un très bon rapport qualité-prix. Et l’annonce de son successeur entraînera certainement un afflux d’offres promotionnelles attractives pour le Sony WH-1000XM3.

