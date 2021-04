La prochaine collaboration entre Sonos et Ikea va radicalement transformer votre intérieur

Fin 2017, le titan de l'audio connecté Sonos s’est associé à Ikea, l'incontournable fabricant de meubles suédois. Deux ans plus tard, le tandem a mis sur le marché la gamme d'enceintes Symfonisk. Sa particularité : se fondre parfaitement parmi vos meubles.

Jusqu'à présent, cette série comprenait une “enceinte étagère” et une “enceinte lampe”. Récemment, une story Instagram, un dépôt de produit auprès de la FCC (la commission fédérale des communications américaine) et un article partagé par The Verge, révèlent que la collection va bientôt s’agrandir.

Selon les dernières informations fournies par la FCC, il semblerait que l'enceinte lampe Symfonisk va être rafraîchie, le nouveau modèle coûtant à peu près le même prix (179 €).

Plus intéressant encore, Sonos et Ikea prévoient d'ajouter un article Symfonisk inédit, qui prendra la forme d’une “œuvre d’art mural avec un haut-parleur intégré" - d’après une source interne contactée par The Verge.

Comme aucune annonce officielle n’a été communiquée à ce jour, les détails sur ces deux produits sont peu nombreux (en dehors de la connectivité filaire de l'œuvre d’art murale). Nous devrons donc attendre que Sonos et Ikea nous en disent plus à leur sujet.

Les goûts et les couleurs

Le succès ou l'échec de la future enceinte murale dépendra probablement du fait que le produit propose ou non un catalogue d'œuvres polyvalent, ou qu'il permette au moins aux acheteurs d’y associer leurs propres photos et créations.

Si un certain nombre de produits technologiques offrent aujourd’hui un choix de couleurs et de thèmes variés pour ajouter une touche de personnalisation, ces articles sont généralement plus axés sur une application pratique que sur l'art mural. Et leur valeur esthétique reste un bonus.

Cette enceinte devra donc répondre à ces besoins de manière beaucoup plus polyvalente que les autres produits Symfonisk. Après tout, elle n'offre pas la même utilité que la lampe ou les étagères audio de la gamme, et la priver de toute personnalisation pourrait grandement limiter son succès.