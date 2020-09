Harman s'attaque à Sonos Move avec une enceinte intelligente conçue pour le plein air

Citation constitue la gamme d’enceintes sans fil la plus populaire d’Harman. Elle vient d’être mise à niveau, avec l’intégration d’une nouvelle enceinte portable : l’Harman Kardon Citation 200. Celle-ci combine les connectivités Wi-Fi et Bluetooth pour transporter votre musique à l’intérieur comme à l’extérieur.

Annoncée initialement pendant le CES 2020 en janvier dernier, elle s’expose aujourd’hui à l’IFA 2020 où Harman nous donne quelques détails supplémentaires la concernant. Se rapprochant du Sonos Move en termes de conception, elle est équipée du même tissu maillé chic et dégage un aspect art & déco prononcé. A l’image de l’ensemble des modèles de la famille Citation.

Disponible à l'achat un peu plus tard dans l'année, l’Harman Kardon Citation 200 sera vendue 349 €. Elle est donc plus chère que la Citation One - cependant, elle se révèle nettement moins onéreuse que la Sonos Move. Celle-ci coûte 50 € de plus et trône en tête des meilleures enceintes Bluetooth que vous pouvez acheter en 2020.

Une enceinte qui fait tout

Avec sa poignée de transport et sa forme de seau, l’Harman Kardon Citation 200 peut se poser où vous le désirez, dans votre maison, mais aussi en plein air. Elle est protégée des intempéries grâce à un indice de résistance à l'eau IPX4. En revanche, vous ne pourrez pas l'emmener à la piscine comme vous le feriez avec des haut-parleurs totalement étanches. Elle supporte tout de même quelques gouttes de pluie et c’est vraiment ce qu’on lui demande.

La Citation 200, qui est livrée avec un dock de chargement, vous offre une autonomie équivalente à huit heures de lecture audio. Vous pouvez également recharger sa batterie via USB-C.

Avec toutes ces caractéristiques favorables aux déplacements et voyages, on vous pardonnerait d'oublier qu'il s'agit à la base d’une enceinte intelligente liée à Google Assistant. Et qui peut être utilisée pour contrôler vos appareils domestiques intelligents.

AirPlay 2 et Chromecast sont également pris en charge, ce qui vous permet d'accéder à pratiquement tous les services de streaming musical auxquels vous êtes abonné.

À l'intérieur de l’enceinte, se trouvent un tweeter d'un pouce, un haut-parleur médium de cinq pouces et deux radiateurs passifs pour amplifier les basses fréquences de votre musique - si la 200 ressemble à la Citation One, elle devrait se montrer très puissante.

Dans la gamme Citation, cette enceinte portable peut inclure une installation audio multiroom sans fil, tout comme la Sonos Move s'intègre dans l'écosystème Sonos.

Pour résumer : un design portable ? Check. Connectivité Bluetooth et Wi-Fi ? Check. L'assistant Google ? Elle l’a aussi. L’audio multiroom ? Vous pouvez cocher la case. La Citation 200 peut donc pratiquement tout faire, et pour moins cher que son plus grand rival. Si ses spécifications techniques se confirment en pratique. Réponse dans un prochain test complet.

