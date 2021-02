La prochaine enceinte Bluetooth de Sonos sera moins chère et bien plus compacte

Sonos s'apprête à lancer une enceinte plus petite pour tenir compagnie au très populaire Sonos Move - actuellement le seul produit de la gamme qui dispose d'une connexion Bluetooth et d'une batterie intégrée.

Un dossier déposé auprès de la FCC (la Commission Fédérale des Communications américaine), repéré par The Verge, décrit un appareil qui utilise une base de chargement sans fil mais qui nécessite moins d'énergie que le modèle Move actuel, ce qui suggère une enceinte intelligente portable et beaucoup plus compacte.

Les autres détails délivrés par le document restent plutôt minces. Nous savons que le « Move Mini » (comme on peut l'appeler pour le moment) comporte une structure cylindrique, apparemment semblable à l’enceinte Ultimate Ears Megaboom 3. Il est toutefois possible que seule la base de l'appareil soit circulaire (ou son sommet) et que le reste de l'appareil audio se conforme davantage à la forme existante du Move, qui est un oblong arrondi.

Quoi qu'il en soit, il est peu probable que nous devions attendre longtemps le lancement de ce produit inédit. Les détails du Move original de Sonos ont été divulgués peu après la découverte de son dépôt auprès de la FCC (numéro de modèle S17), de sorte que le nouveau « Move Mini » (S27) pourrait bien être commercialisé dans quelques semaines à venir.

Pour les audiophiles raisonnables

Le Sonos Move coûte actuellement 399 € - un prix qui le place fermement au firmament du marché des enceintes Bluetooth. Onéreux, oui mais avec un tarif juste qui prend en compte une IA hautement performante et un son audio puissant.

Il y a donc certainement de la place aujourd’hui pour une version plus compacte de cette enceinte, adoptant les mêmes fonctionnalités et capacité dans un boîtier plus léger (le Move pèse 3 kg environ) et surtout plus abordable.

Naturellement, cela devrait se faire au détriment de la qualité audio, mais étant donné la richesse sonore développée par la marque et pour laquelle elle se distingue clairement de la concurrence, nous profiterons probablement d’une enceinte qui sonne toujours aussi bien à des volumes plus modérés. Laissant les amateurs de grosses basses et d’aigus déroutants se tourner encore une fois vers le Sonos Move.