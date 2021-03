Les enceintes Sonos supportent le streaming musical made in France face à Spotify, Tidal et Amazon Music

Les enceintes Sonos adoptent enfin le streaming audio haute résolution sans fil, et pas des moindres puisque la société s’associe au service Qobuz pour offrir cette nouvelle fonctionnalité à ses utilisateurs. La plateforme française, fondée en 2007, devance ainsi des concurrents de taille comme Spotify, Tidal et Amazon Music HD - devenant pour l’occasion le premier service de streaming haute résolution à être pris en charge par l'écosystème multiroom.

Disponible via l'application S2, Qobuz permet une écoute de vos playlists favorites en 24 bits, soit une scène sonore de "qualité studio", qui préserve "tous les détails et les couleurs des enregistrements originaux", selon l’entreprise.

Auparavant, il n'était possible de prendre en charge le format Hi-Res Audio sur votre enceinte Sonos qu'en important des fichiers FLAC et ALAC 24 bits à partir d'un disque local - mais la nouvelle intégration de Qobuz simplifie votre lecture haute résolution à l’extrême, en vous invitant désormais à appuyer sur un bouton et un seul pour la lancer sur l’application S2.

La capacité de supporter le streaming 24 bits est apparue pour la première fois sur les produits Sonos compatibles avec (justement) le lancement de l'application S2 ; à savoir les enceintes Sonos One, One SL, Five, Play:5, Move et Roam mais aussi les barres de son Sonos Arc, Beam, Playbar et Playbase.

Malheureusement, les enceintes Play:1 et Play:3, qui ont été abandonnées, ne bénéficieront pas de cette mise à niveau. De même que toutes les enceintes Sonos qui utilisent encore l'application S1. Il sera toutefois possible, sur ces dernières, d’écouter de la musique en 16 bits, toujours sur Qobuz.

Un catalogue musical plus vaste

Bien que Sonos prenne en charge d'autres services de streaming avec une haute définition comme Tidal et Amazon Music HD, Qobuz est la première plateforme à fournir un véritable son Hi-Res Audio 24 bits, plutôt que la norme standard 16 bits de qualité CD.

On peut se demander si cette différence sera perceptible pour l'oreille moyenne, mais il existe d'autres avantages, outre l'amélioration perçue du spectre sonore de votre musique.

Comme le souligne CNET, cet ajout s’avérera bénéfique y compris pour les propriétaires de petites enceintes comme le Sonos One et le nouveau Sonos Roam, où une qualité audio irréprochable n'est pas toujours au rendez-vous. Dans le passé, les fichiers 24 bits n'étaient pas lus si votre enceinte Sonos ne les supportait pas. Aujourd’hui, vous pourrez les ajouter dans votre discothèque, même si vous êtes moins sensible à l’écoute en mode Hi-Res Audio.