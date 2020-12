Le Samsung Galaxy S21 devrait vous reconnaître instantanément, grâce à une technologie très convoitée

Parmi les améliorations potentielles à venir sur le Samsung Galaxy S21, il semble que nous puissions maintenant ajouter le capteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran. Ce type de capteur est paramétré pour multiplier par deux sa vitesse de traitement, mais aussi pour doubler l’espace consacré à l’identification de l’empreinte - vous évitant ainsi les échecs de reconnaissance à répétition.

Une hypothèse lancée sur Twitter par le célèbre leaker Ice Universe, sur lequel on peut généralement compter pour obtenir des informations précises propres au marché mobile. Il prétend, entre autres, que le nouveau capteur d'empreintes digitales mesurera 8 x 8 mm, ce qui réduira assurément le nombre d’essais ratés de votre index.

Notre source affirme également que les smartphones Galaxy S21 pourront être déverrouillés d'une simple pression du doigt, et non plus via un appui prolongé - ce qui devrait accélérer le processus de déverrouillage sur votre écran d’accueil. A condition d’avoir choisi ce mode biométrique en amont.

De nombreux smartphones Android haut de gamme utilisent désormais des capteurs d'empreintes digitales placés sous l'écran - la série Pixel est une exception - et Samsung a déjà utilisé cette technologie dans les modèles des séries Galaxy S et Galaxy Note lancés dans le courant de l'année 2020.

Adieu encoches et poinçons

Lors de notre test complet du Samsung Galaxy S20, nous avons constaté que les performances du capteur d'empreintes digitales étaient quelque peu irrégulières, bien que notre expérience de déblocage sur le Galaxy Note 20 se soit avérée nettement plus qualitative.

Si le capteur inséré sous l'écran des Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra corrige ces problèmes et augmente également la vitesse d'accès, cela devrait apporter un gain de temps considérable à l’utilisateur - selon le nombre de déverrouillage tentés dans une même journée.

L'introduction de capteurs d'empreintes digitales sous écran a contribué à rendre les téléphones mobiles plus esthétiques que jamais, et nous attendons toujours que la caméra frontale desdits smartphones suive cette même voie. Pour mettre définitivement un terme aux trous et encoches disgracieuses. Samsung travaille d’ailleurs activement sur la question.