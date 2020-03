Instagram contre le coronavirus : un nouveau chat vidéo pour briser la solitude du confinement

Faire défiler votre fil d’actualités Instagram était, jusqu'à présent, une activité solo. Cependant, avec la propagation du nouveau coronavirus et l’imposition d’un confinement total, vous ressentez forcément le besoin de pratiquer plus d’activités collectives, de retrouver un certain contact avec vos amis et votre famille. Pour répondre à ce besoin, Instagram vient de mettre en place une fonctionnalité inédite baptisée « Co-Watching ».

Celle-ci permet de lancer un appel vidéo (à deux ou en groupe), pendant lequel vous pouvez parcourir les contenus que votre ou vos correspondants ont aimés ou sauvegardés dans leur fil Instagram. De quoi faire le point sur l’actualité de vos abonnements mutuels, tout en entendant la voix réconfortante de vos proches.

Lancer Co-Watching s’avère très simple : rendez-vous sur Instagram Direct (la fonction de messagerie de la plateforme) en tapant sur l'icône « avion en papier », située en haut à droite de l'application.

Commencez ensuite un nouveau chat vidéo, en recherchant ou en sélectionnant un contact dans la liste qui s’affiche. Puis tapez sur l'icône « appareil photo » pour démarrer l’appel vidéo. Une fois que vous avez commencé à chatter, il vous suffit de toucher l'icône « photo », en bas de l’écran, pour permettre à votre contact de visionner toutes les photos récemment aimées, enregistrées et les recommandations Instagram disponibles sur votre flux. Les contenus choisis apparaîtront à l'écran pour tous les participants du chat vidéo.

Co-Watching n'est pas la seule mise à jour Instagram utile au temps du Covid-19. La communauté photo a décidé de promouvoir davantage les sources d’informations vérifiées sur la nature et la progression du virus. Et d’intensifier ses efforts pour supprimer les fake news et les comptes opportunistes, se servant du coronavirus pour gagner des abonnés, voire de l’argent.

To give people more ways to give back at this time, we added a new COVID-19 section to our Donation sticker so people can quickly identify relevant nonprofits. We are also making the sticker available in other countries. pic.twitter.com/gtUg5wLQtqMarch 24, 2020