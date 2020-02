Des abonnements ou abonnés inintéressants ? Instagram vous aide à faire le ménage !

Instagram fête ses 10 ans cette année. Si vous utilisez le réseau social depuis autant de temps, il y a de fortes chances que vous suiviez un tas de comptes qui ne vous apparaissent plus aussi pertinents qu'auparavant. Ne vous culpabilisez pas, les relations ainsi que les centres d’intérêts évoluent avec l’âge. Il est, dès lors, tout à fait normal de faire un peu de place pour accueillir plus de flux pertinents.

Pour vous aider à cerner les abonnements comme les abonnés avec lesquels vous avez pris de la distance, Instagram dispose d’une nouvelle option : un listing automatique des comptes suivis avec lesquels vous interagissez le moins. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner partiellement ou totalement les alias perdus de vue. Votre fil d’actualité n’en sera que plus agréable à suivre.

La fonctionnalité a été annoncée sur Twitter, sur le compte officiel de la plateforme.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutrFebruary 6, 2020