Netflix prépare une série originale Tomb Raider - voici pourquoi c’est une bonne nouvelle pour les fans de la saga

Netflix fait actuellement équipe avec le studio Legendary pour réaliser une nouvelle série d'animation Tomb Raider. Le show s’inscrira dans la continuité de la trilogie de jeux démarrée en 2013 et comprenant les titres Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider pour finir par Shadow of the Tomb Raider.

Le programme original Netflix constituera donc la suite directe de ce dernier opus. A noter qu’il ne développera aucun lien avec le film live de 2018 qui mettait en vedette Alicia Vikander. Et encore moins avec ceux compromettant Angelina Jolie. La scénariste Tasha Huo, qui travaille aujourd’hui sur le spin-off The Witcher: Blood Origin, s’est vu attribuée la direction du projet dans son intégralité.

Netflix a déjà fait sensation avec la surprenante adaptation des jeux Castlevania, qui compte trois saisons disponibles sur le service de streaming, et une quatrième dont la production serait déjà bien avancée. Une autre série animée basée sur Devil May Cry de Capcom est également en cours de préparation. Tout comme une initiative de série live autour de la franchise Assassin’s Creed. Avec un tel catalogue à venir, Netflix souhaite briser la malédiction des adaptations ratées de jeux vidéo.

La malédiction est levée

Il est clair que Netflix ne lésine pas sur la qualité de ses adaptations, en témoigne le succès critique de Castlevania depuis 2017.

L'un des éléments clés susceptibles d'expliquer cette réussite est une nouvelle génération de réalisateurs qui a grandi en jouant à des titres AAA phares, avec une certaine adoration pour ce matériau. Ce n'était manifestement pas le cas pour les adaptations vidéoludiques des années 90 ou 2000, qui ne reprenaient que rarement l'essence des licences sur lesquelles elles se basaient – d’où leur transformation inéluctable en nanars.

Les jeux vidéo constituent-ils une bonne source d’inspiration pour les séries et films de la décennie 2020 ? Si on se réfère aux blockbusters les plus récents reposant sur ce thème, citons Tomb Raider et Assassin's Creed, la réponse ne se veut pas optimiste. Mais dans un monde où il existe tant de films de super-héros de haute qualité, souvent adaptés à partir d’histoires relativement simplistes, la création de nouveaux shows autour d’intrigues plus riches - comme celles du reboot de Tomb Raider - devrait pouvoir relever le niveau.