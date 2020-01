Netflix mise sur une nouvelle série One Piece pour contrer Disney+

Netflix n'abandonne pas son ambition de devenir la plateforme de streaming numéro un sur les animes et leurs adaptations. Pour répondre à ce challenge, la compagnie de Reed Hastings s’attaquera à la production d’une nouvelle série live action centrée sur One Piece, la franchise manga la plus populaire à ce jour avec plus de 460 millions d’exemplaires parus. Rien que ça.

One Piece, c’est aussi une série animée de 921 épisodes - ainsi que 14 films - diffusée depuis 20 ans au Japon. Une vraie pépite culturelle qui relate les aventures loufoques de Luffy, pirate de son état disposant d’un super-pouvoir peu commun. Son corps est devenu extensible (comme du caoutchouc) après qu’il ait ingéré un aliment mystérieux : le fruit du démon.

Bien que l'adaptation live action soit apparemment en préparation depuis trois ans maintenant, c'est la première fois que Netflix confirme explicitement son existence. Une saison 1 de dix épisodes vient d’être commandée. Aucune date de diffusion n’a en revanche été dévoilée, nous ne la dévirons probablement pas avant 2021. Au plus tôt.

Netflix et les animes : des premières expériences mitigées

En s’attaquant au champion incontestable des plus grands mangas / animes, le leader du streaming vidéo joue gros. Il peut fédérer une nouvelle audience imposante. Mais aussi rebuter les plus otakus de ses abonnés.

Car Netflix n’en est pas à son premier essai concernant les adaptations d’animes. En 2017, il livrait le film Death Note avec Willem Dafoe en tête d’affiche. Un échec critique ayant enregistré la note désastreuse de 4,8/10 sur le site référent Rotten Tomatoes. Le service SVOD a également parrainé des séries animées plus ou moins bien reçues : Devilman Crybaby, Aggretsuko et B: The Beginning (pour le plus), Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque (côté moins).

Qu’importe. Netflix persiste et signe avec deux autres séries adaptées attendues au tournant : Ghost In The Shell et Cowboy Bebop.

La série One Piece, elle, pourra compter sur la présence de Steven Maeda, showrunner qui a œuvré au succès de Lost. Ainsi que des studios Tomorrow qui signe, cette année, un autre show qui suscite l’impatience des sérivores : Snowpiercer. Une énième adaptation.

Via IGN