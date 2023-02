Les fans de The Last of Us mis en garde contre les cyberattaques portées par le succès de la série

Les pirates informatiques exploitent toujours les dernières tendances dans l'espoir de voler des données et de l'argent, et l'engouement autour de The Last of Us ne fait pas exception.

The Last of Us est l'adaptation télévisée par HBO du jeu PlayStation du même nom, et a remporté un énorme succès auprès des fans et des critiques. Le public a fait l'éloge de la série sur les médias sociaux, notamment pour sa fidélité au support original.

Cependant, les experts en sécurité mettent désormais en garde contre de multiples campagnes de fraude en cours qui exploitent le succès de la série pour tenter de piéger les gens.

Campagnes actives

Sur la base des données des chercheurs en cybersécurité Kaspersky, un rapport de VPNOverview.com a révélé que, dans ce type d'actions frauduleuses, les escrocs tentent de diffuser des logiciels pirates, et dans l'autre - de voler des informations bancaires et des données d'identité (s'ouvre dans un nouvel onglet) et financières.

Pour tenter d'infecter les appareils des internautes avec des logiciels malveillants, les cybercriminels ont créé des sites Web annonçant la version PC de "The Last of Us Part II" - à télécharger. En réalité, The Last of Us est une exclusivité PlayStation, ce qui signifie qu'il n'a jamais été disponible pour PC. Les développeurs travaillent actuellement sur un remake PC du jeu original, qui devrait arriver sur les étals en mars 2023.

Dans la deuxième vague d'actions, les victimes recevaient un e-mail (ou visitaient une page pirate) proposant un code d'activation pour le jeu, sur PlayStation. Le code est annoncé comme faisant partie d'un cadeau, tel qu'une console PlayStation 5, ou une carte cadeau de 100 dollars. Pour recevoir le cadeau, les victimes sont invitées à payer une commission, pour laquelle elles doivent fournir leurs informations d'identification et les données de leur carte de crédit. Les attaquants prennent ensuite ces données et volent l'argent des victimes.

Les joueurs sont souvent la cible de logiciels malveillants, non seulement en raison de leur pouvoir d'achat, mais aussi parce que de nombreux jeux comportent des devises et des objets rares qui peuvent être vendus pour une somme importante sur les marchés secondaires.

Comme d'habitude, la meilleure façon de se protéger contre ces arnaques est de faire preuve de bon sens - si quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.