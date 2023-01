The Last of Us : les producteurs expliquent pourquoi l'histoire s'éloigne du jeu dans l'épisode 3

AVERTISSEMENT : Cet article contient des spoilers sur The Last of Us

La série The Last of Us de HBO a reçu des critiques élogieuses en raison de son impressionnante fidélité au titre PlayStation du développeur phare Naughty Dog, mais le troisième épisode de la série a constitué le premier virage majeur par rapport à l'histoire du jeu de Joel et Ellie.

"Long Long Time" (titre français inconnu pour le moment) met l'accent sur Bill (Nick Offerman) et Frank (Murray Bartlett), deux survivants isolés qui se réunissent à la suite de l'épidémie mondiale de Cordyceps. Les deux personnages apparaissent brièvement dans le jeu original The Last of Us, mais l'adaptation pour le petit écran de HBO consacre une heure entière à explorer plus en profondeur leur relation vieille de plusieurs décennies.

Dans une interview accordée à TechRadar avant la sortie de la série, les co-showrunners Neil Druckmann et Craig Mazin ont expliqué le raisonnement qui les a poussés à prendre la décision de sortir des sentiers battus avec l'épisode 3 de The Last of Us - ce qui, ils l'ont déjà admis (s'ouvre dans un nouvel onglet), laissera inévitablement certains fans "bouleversés".

"C'est venu d'un intérêt que j'avais à dépeindre Bill légèrement différemment, parce que la section du jeu sur Bill était très construite autour du gameplay", nous dit Mazin. "Ce qui me fascinait chez Bill, c'est qu'il était en sécurité, qu'il avait créé cet intéressant petit havre de paix dans le monde. Ensuite, ma question suivante était, eh bien, que vous arrive-t-il si vous êtes en sécurité dans ce monde ? Quelle est la suite ? Vous restez là tout seul ? De quoi avez-vous besoin ? Pourquoi continuez-vous à avancer ? Et je connaissais l'histoire de Frank dans le jeu, qui, pour moi, faisait en quelque sorte écho à la pire issue possible pour Joel.

Nick Offerman joue le rôle du survivant solitaire Bill dans The Last of Us (Image credit: HBO)

"Je pensais qu'il y avait une opportunité [avec l'épisode 3] d'aller dans une direction différente et d'explorer le temps écoulé entre l'épidémie et le temps présent, mais aussi de créer une alchimie qui fonctionne", poursuit Mazin. "Une relation qui, dans sa dualité, a aidé à définir certains thèmes que nous verrons encore et encore [dans la série] - deux types d'amour très différents. Quelqu'un qui aime de manière extérieure, qui nourrit, protège et crée. Et quelqu'un qui aime en protégeant par la violence et la préservation.

"Je me souviens donc avoir dit à Nick [Offerman] et Murray [Bartlett] que cette relation est la base de tout. Tout se reflète dans cette [relation]. Et même s'il y a un peu de chagrin, à leur manière, ils gagnent. Ils obtiennent une fin heureuse."

Je pense que le changement [dans l'épisode 3] est devenu très représentatif de ce que nous avons mis en avant dans cette série. Neil Druckmann

Lors de l'adaptation de The Last of Us à l'écran, Druckmann - qui a écrit l'histoire originale du jeu - a également estimé qu'il était important de laisser certains moments de gameplay importants de côté.

"Je pense que le changement [dans l'épisode 3] est devenu très représentatif de ce que nous avons mis en avant dans cette série", dit-il. "Dans mon esprit, une adaptation de moindre qualité aurait considéré la séquence de Bill de la sorte : 'Oh, il y a ce moment épique et emblématique où Joel marche dans un piège et se retrouve la tête en bas et Ellie doit le sortir du fossé. Et puis Bill arrive et Bill vous sauve et c'est ainsi que vous vous liez à lui à travers cette longue séquence d'action'. Vous comptez l'un sur l'autre et ensuite, par le biais de dialogues dans le jeu et d'un tas de choses différentes, nous réalisons une allusion à cette histoire et à cette relation.

Bill apparaît brièvement dans le jeu original The Last of Us (Image credit: Naughty Dog)

"Mais une partie du génie de Craig est de dire : ce n'est pas aussi important. C'est ce qui aurait été important par le passé, lorsque vous adaptez des jeux vidéo, que vous regardez les aspects superficiels et que vous vous dites : 'Oh, les joueurs veulent voir ce moment de jeu'. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent l'essentiel, le cœur de cette expérience. Alors quand Craig a dit : "Concentrons-nous sur Bill et Frank plutôt que sur les décors, et faisons des choses que nous ne pouvions pas faire dans le jeu, comme faire un saut dans le temps, et montrons vraiment comment les gens ont survécu à cet intervalle de 20 ans" - c'est un excellent contre-exemple de tout ce que nous voyons [dans le voyage de Joel et Ellie]. Cette histoire est si belle et si émouvante.

"Et finalement", conclut Druckmann, "lorsque Joel et Ellie reviennent sur cette histoire - oui, elle est différente de celle du jeu, mais elle contribue à élever [l'expérience] d'une manière qui, je pense, est vraiment forte pour ce média. Nous n'aurions pas pu raconter cette histoire dans le jeu. Et de même, je pense que la série aurait été moins bonne si nous avions essayé de raconter l'histoire [de Bill et Frank] dans le jeu telle qu'elle l'était."

The Last of Us est maintenant diffusé en streaming sur HBO Max aux États-Unis et sur Sky Atlantic et NOW au Royaume-Uni.

The Last of Us est diffusé sur Amazon Prime en France.