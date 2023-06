Test Egnyte, le service de stockage en ligne qui répond aux attentes des entreprises

Egnyte est une solution sérieuse pour les entreprises qui ne veulent pas seulement la plus grande quantité de stockage en ligne au prix le plus bas possible, mais qui ont besoin d'une solution adaptée à une variété d'objectifs avancés et qui s'intègre aux applications critiques qu'elles utilisent tous les jours.

Egnyte s'adresse directement aux utilisateurs professionnels, en mettant l'accent sur la gestion des données, les profils d'utilisateurs, l'accès contrôlé, la conformité aux réglementations et tout ce qui concerne les entreprises. Il propose également une application web en ligne très impressionnante.

Egnyte Connect est l'un des meilleurs outils de stockage dans le cloud et de gestion de fichiers, tandis qu'Egnyte Protect est la partie de gestion correspondante qui met en œuvre la protection des données et la conformité réglementaire. Nous nous concentrerons ici sur la partie "Connect" de la plateforme.

Egnyte : tarifs et forfaits

Tout d'abord, il s'agit d'une plateforme purement commerciale, ce qui fait que le prix peut sembler élevé au départ. Cependant, la liste exhaustive des fonctionnalités, la sécurité et la conformité aux réglementations qui sont intégrées lui confèrent une valeur supplémentaire. Il n'y a pas d'option de stockage en ligne gratuite, mais vous trouverez quatre niveaux avec des fonctionnalités de plus en plus nombreuses, qui sont toutes facturées annuellement.

La page de tarification n'indique pas les montants (hormis le forfait business facturé 20$ par mois et par utilisateur), mais invite les utilisateurs à s'inscrire à un essai ou à contacter l'entreprise pour obtenir un devis.

Vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 15 jours sans communiquer vos informations bancaires ce qui rassure sur le fait qu'il s'agit vraiment d'un essai pour découvrir le produit avant de s'engager à long terme.

Il y a d'autres avantages à choisir un niveau supérieur, notamment l'authentification multifactorielle et de meilleures options d'assistance. Si vous avez plus de 100 employés ou si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires telles qu'un service d'archivage ou une gestion plus avancée des utilisateurs, vous devez contacter Egnyte directement pour obtenir un devis.

Certains abonnements donnent accès à des services supplémentaires payants, notamment l'authentification à deux facteurs par SMS et l'annotation mobile des PDF.

Egnyte : interface

Il est difficile d'imaginer une interface plus claire et plus rapide que celle d'Egnyte, avec un accès rapide et direct à vos fichiers et dossiers.

Que vous ayez besoin d'ajouter un commentaire à un document, de partager un dossier avec un collègue ou d'assigner une tâche à un membre de votre équipe, Egnyte s'en charge très facilement. C'est l'une des interfaces les plus belles et les plus modernes que nous ayons vues en matière de services de stockage en ligne.

L'affichage des types de fichiers classiques dans le navigateur ne pose aucun problème, pas plus que l'ajout de commentaires aux fichiers lorsque vous en avez besoin. Nous avons utilisé cette fonction de prévisualisation pour ouvrir deux fichiers audio dans notre dossier de test et ils ont été lus sans problème.

La qualité de l'interface d'Egnyte s'étend aux excellents outils de gestion des utilisateurs et de création de rapports sur le système. Tout est bien présenté et facile d'accès, de sorte que vous pouvez voir exactement ce dont vous avez besoin - quels fichiers et dossiers sont partagés avec qui, l'activité récente des fichiers sur votre disque, qui a la permission de faire quoi, combien de votre espace de stockage total a été utilisé, et ainsi de suite.

Plutôt que d'occuper de l'espace sur votre disque dur, Egnyte crée un périphérique de stockage en réseau qui contribue à réduire la pression sur votre disque intégré, ce qui n'est pas toujours le cas avec les solutions de sauvegarde et de stockage dans le cloud.

Les logiciels de bureau pour Windows et macOS, ainsi que les applications mobiles pour Android et iOS, sont un peu plus basiques en termes de fonctionnalités, bien qu'ils soient également bien conçus. Les applications ne sont pas vraiment comparables à l'interface web dans votre navigateur, mais là encore, elles n'en ont pas vraiment besoin. Les utilisateurs peuvent sélectionner l'accès hors ligne pour les fichiers dont ils ont besoin, ce qui est pratique pour équilibrer le stockage local. Comme nous l'avons indiqué, il est également possible de synchroniser rapidement les fichiers en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel dossier.

Nous sommes satisfaits des paramètres spécifiques au mobile qui aident les utilisateurs à gérer le stockage local disponible, notamment les options d'effacement du cache et des données, la limite globale d'occupation de l'application Egnyte sur votre appareil et la suppression automatique des fichiers après une durée déterminée. Des avertissements sur la taille des fichiers sont également disponibles séparément pour les réseaux mobiles et wifi, ce qui est utile pour ceux qui ont des plans de données restreints.

Egnyte : fonctionnalités

Au niveau le plus simple, Egnyte est une application web permettant d'accéder à un système de fichiers que vous pouvez administrer selon vos besoins, ainsi qu'à des applications de synchronisation de bureau qui permettent aux fichiers stockés localement d'être automatiquement transférés vers le cloud.

En creusant un peu, la force du service réside dans le détail de la manière dont ces fichiers sont contrôlés et distribués, et dans la façon dont Egnyte s'intègre très élégamment dans les autres outils logiciels que de nombreuses entreprises utilisent déjà.

Par exemple, les documents de Microsoft 365 et de Google Docs peuvent être créés via l'interface web d'Egnyte dans le cloud. Cela implique des outils de collaboration en ligne en temps réel lorsque l'on travaille avec d'autres membres de l'équipe. Ces documents peuvent également être verrouillés pour empêcher d'autres utilisateurs de les modifier pendant que vous les éditez.

Il existe des applications mobiles pour Android et iOS, et des centaines d'autres intégrations, notamment Salesforce, Slack, SAP, Gmail, Zoho, SharePoint Online, Active Directory, OneNote, AutoCAD, Freshdesk, Trello, Confluence, RightSignature et bien d'autres encore, ce qui explique pourquoi cet outil de sauvegarde dans le cloud est le plus apprécié par les entreprises.

En ce qui concerne les outils de synchronisation de bureau, vous devez déplacer les fichiers vers le lecteur désigné sur votre système. Le logiciel client crée un lecteur nommé Egnyte (lors de nos tests sur une machine Windows 11, il s'agissait par défaut de la lettre "Y").

La possibilité de cliquer avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel dossier et de choisir "Connecter à Egnyte" pour lancer automatiquement la synchronisation est une fonctionnalité qui nous a vraiment impressionnés, bien que le processus de synchronisation lui-même ait donné des résultats plus mitigés (voir ci-dessous).

Néanmoins, la plupart des fonctionnalités et options clés dont vous aurez besoin sont accessibles via l'excellente interface web plutôt que via les applications pour ordinateur de bureau ou pour téléphone portable. Les anciennes versions des fichiers peuvent être récupérées si nécessaire, et il existe une prise en charge des fichiers hors ligne (avec l'intégration d'un NAS, si nécessaire) à laquelle vous pouvez faire appel si votre connexion internet est interrompue. Le partage de fichiers et de dossiers est également simple et très bien géré.

Egnyte est également très fort en termes de gestion des utilisateurs individuels et de conformité réglementaire, ce qui souligne une fois de plus à quel point il est susceptible d'être attrayant pour les utilisateurs professionnels, plus que pour les petites équipes et les individus tels que les travailleurs indépendants. Grâce à des applications supplémentaires et à une conception intégrée, Egnyte a pris en compte la plupart des scénarios qu'une entreprise rencontrera si elle passe d'un modèle de serveur de fichiers conventionnel à un stockage dans le cloud, et une API permettant de se connecter à des solutions logicielles sur mesure est également disponible, ce qui contribue à faciliter le transfert vers une plateforme basée sur le cloud.

Quel que soit le type d'abonnement, la taille des fichiers est limitée à 100 Go, ce qui nous semble contraignant pour les grandes entreprises qui gèrent des fichiers multimédias volumineux.

Egnyte : sécurité

La sécurité est un domaine dans lequel Egnyte offre un service de premier ordre : la société affirme que tous les fichiers des clients sont stockés dans une installation de niveau II conforme à la norme SSAE-16, cryptés avec un cryptage AES 256 bits avec l'option d'être encore plus protégé avec des couches d'authentification supplémentaires (si vous avez l'un des forfaits prenant en charge un plus grand nombre d'utilisateurs).

Les utilisateurs de haut niveau bénéficient d'Egnyte Key Management, où les clés de chiffrement peuvent être hébergées ailleurs - comme Amazon Cloud HSM ou Microsoft Azure Key, par exemple.

Comme toujours, ceux qui veulent prendre la responsabilité de leurs propres clés doivent réaliser que si la clé est perdue, ces fichiers seront effectivement chiffrés pour l'éternité. C'est l'inconvénient du chiffrage complet de bout en bout.

Les données en transit sont protégées par un cryptage SSL 256 bits selon le site web d'Egnyte, mais nous supposons que TLS est utilisé dans la pratique car il est plus moderne et plus sûr.

Egnyte excelle également dans les petits détails de sécurité, tels que le contrôle de l'accès aux fichiers et aux dossiers de manière très détaillée. Le partage avec les clients et les fournisseurs fait l'objet d'un audit complet et est facilement révocable. Les données des ordinateurs et des appareils mobiles peuvent également être effacées à distance.

Le chiffrement sans connaissance, disponible sur d'autres plateformes de cloud, n'est pas disponible sur Egnyte, mais cela implique certains compromis en termes d'intégrations et d'autres fonctionnalités.

Nous pensons que la plupart des entreprises préfèreront la liste plus complète des fonctionnalités d'Egnyte. Cependant, si vous avez besoin d'une sécurité sans connaissance, vous devriez peut-être regarder ailleurs. Egnyte offre une gestion des clés au niveau de l'entreprise afin que les utilisateurs puissent garder le contrôle de leurs clés, bien qu'il ne promette pas le type de cryptage complet côté client qui serait nécessaire pour qu'ils soient vraiment incapables d'accéder aux fichiers des clients.

Les administrateurs ont accès à divers journaux - tout comme les utilisateurs pour leurs propres comptes - y compris les connexions, les chargements, les téléchargements et le partage de fichiers, ce qui aide les utilisateurs à surveiller toute compromission de leur côté également. Comme les réglementations en matière de protection de la vie privée varient d'un pays à l'autre, les données sont stockées dans un centre de données américain ou européen.

Egnyte : nos tests

Nous avons testé Egnyte dans trois domaines principaux, en mesurant la vitesse de synchronisation, la récupération de fichiers et l'historique des versions. Ces tests ont été effectués sur une machine virtuelle Windows 11 exécutant le logiciel client d'Egnyte. Notre machine virtuelle était connectée à l'internet via une fibre optique à haut débit et un serveur VPN, ce qui a permis d'obtenir une vitesse de téléchargement moyenne de 70 Mbps.

Test 1 - Vitesse de synchronisation

Pour notre test initial, nous avons copié un dossier de 650 Mo dans le répertoire de l'application. Nous avons ensuite mesuré la rapidité avec laquelle le logiciel client pouvait synchroniser les fichiers avec le cloud.

Lors de nos tests initiaux en 2022, nous avons été satisfaits des vitesses de chargement et de téléchargement tant avec le logiciel client de bureau qu'avec le portail de navigation. Nous avons réussi à télécharger un fichier test de 1 Go en moins de cinq minutes sur macOS - ce qui représente le débit le plus rapide que nous ayons jamais rencontré.

Le temps de téléchargement inférieur à une minute pour le même fichier - en utilisant notre connexion stable de 350 Mbps - est tout aussi impressionnant, ce qui nous convainc qu'il s'agit d'un outil puissant qui devrait être en mesure de répondre aux besoins de la plupart des entreprises.

Il est possible de limiter la bande passante afin de préserver un peu de vitesse pour d'autres tâches dépendant du réseau. Toutefois, si l'application est abandonnée à elle-même, il semble que seule votre connexion Internet soit susceptible d'être le principal facteur limitant pour la synchronisation des fichiers.

Nos derniers tests n'ont pas été aussi concluants. Nous avons fait un clic droit sur le dossier contenant nos fichiers de test et avons choisi "Se connecter à Egnyte" pour commencer la synchronisation. Le logiciel client a mis environ 2 minutes pour télécharger les 21 premiers fichiers, mais il est resté bloqué sur un fichier audio assez volumineux (208 Mo). Nous avons fermé et relancé le programme, mais il n'a toujours pas réussi à télécharger l'intégralité des fichiers vers le cloud.

Afin d'accorder à Egnyte le bénéfice du doute, nous avons essayé de télécharger les mêmes fichiers directement via l'interface web. 17 des 22 fichiers ont été téléchargés en moins de 2 minutes, y compris celui qui avait posé problème au logiciel de bureau, mais cinq des fichiers MP3 ont été signalés comme n'ayant pas pu être téléchargés.

Nous ne savons pas si ce problème est spécifiquement lié aux fichiers que nous avons essayé de télécharger ou à un problème avec Egnyte, et nous vous encourageons donc à effectuer vos propres tests avant de payer un abonnement.

Test 2 - Récupération de fichiers

Après avoir rencontré des difficultés avec la synchronisation, nous sommes heureux de dire que la récupération des fichiers a été beaucoup plus simple. Nous nous sommes concentrés sur les fichiers de test qui avaient été téléchargés avec succès sur l'interface web. D'ailleurs, pour faciliter les choses, Egnyte vous offre un super avantage : vous recevez un sous-domaine personnalisé pour accéder au portail en ligne.

Nous avons sélectionné tous les fichiers et choisi "Déplacer vers la corbeille". Une fois qu'ils sont apparus dans la corbeille, il a suffi de choisir Restaurer. Les fichiers sont toujours restaurés à leur emplacement d'origine.

Test 3 - Historique des versions

La gestion des versions est une fonctionnalité très importante, surtout si vous apportez de nombreuses modifications à vos fichiers et que vous avez besoin de consulter les versions précédentes.

Pour tester l'enregistrement des versions de fichiers dans Egnyte, nous avons fait un clic droit sur notre document de test - un fichier .docx - pour essayer de le synchroniser à l'aide de l'option "Se connecter à Egnyte". Cependant, il semble que cette option ne soit pas disponible pour les fichiers.

Après avoir créé un dossier spécial pour le document de test, nous avons pu lancer la synchronisation. Nous avons ensuite ouvert le fichier local, supprimé tout le texte à l'exception de l'introduction, enregistré et quitté. Le logiciel client de bureau a montré que cette modification avait été synchronisée immédiatement.

Lorsque nous nous sommes connectés via le portail cloud en ligne, nous avons sélectionné le fichier et trouvé "Versions et historique". À partir de là, nous avons choisi l'option "Rendre actuel" à côté du fichier original pour revenir à la version non modifiée. Le processus a été extrêmement rapide et simple.

Egnyte : verdict

Ce qui fonctionne le mieux avec Egnyte, c'est que ce service n'a pas été tenté d'ajouter trop de fonctionnalités : bien qu'il puisse à première vue sembler un peu maigre en termes de ce que vous obtenez comparé aux alternatives de Google ou Microsoft, Egnyte se concentre intelligemment sur ce que les entreprises attendent le plus d'un système de stockage dans le cloud, et l'offre ensuite.

Les fichiers et les dossiers sont gérés dans le cloud, et la responsabilité de les conserver en toute sécurité revient à Egnyte, et non à une combinaison d'autres entreprises et de personnel informatique interne.

Bien que nous ayons rencontré quelques problèmes de synchronisation des données lors de nos derniers tests, cela n'enlève rien au fait que l'interface épurée et la flexibilité d'Egnyte en font un puissant outil de stockage dans le cloud.

L'utilisation de ce service dépend de la confiance que l'on a dans le fait de confier des responsabilités à une entreprise externe, et Egnyte fait plus que la plupart des autres pour gagner cette confiance - c'est certainement l'une des meilleures solutions orientées vers les entreprises pour ceux qui souhaitent s'éloigner des technologies de serveurs de fichiers internes.