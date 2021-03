Les AMD RX 6700 et 6600 XT peuvent-elles créer la surprise avec 12 Go de VRAM ?

Les cartes graphiques AMD qui devraient succéder à la Radeon RX 6700 XT, récemment lancée, pourraient toutes deux fonctionner avec 12 Go de RAM GDDR6 - si l'on en croit la dernière fuite autour des GPU Navi 22 de la société.

Le RX 6700 serait en cours de développement, tout comme le RX 6600 XT, alors que les spécifications techniques des deux modèles ont récemment été aperçues via leurs dossiers de d’enregistrement auprès de la CEE (Commission économique eurasienne).

Ce recensement a généralement lieu peu de temps avant le lancement d'un produit matériel, ce qui permet parfois d’obtenir plus de détails sur la dénomination des modèles mais aussi sur leurs caractéristiques principales. Ici, les dernières cartes graphiques découvertes sont deux éditions Asus Phoenix de la RX 6700, chacune définie avec 12 Go de RAM.

C'est une nouvelle intéressante car auparavant, les produits RX 6700 (d'ASRock et de PowerColor) ont été repérés dans des listes EEC avec 6 Go de mémoire vidéo, tandis que les modèles RX 6600 XT sont apparus avec une charge VRAM de 12 Go. On a donc pensé qu'AMD pourrait prendre une voie similaire à celle de Nvidia en proposant un GPU de moindre importance disposant de plus de mémoire vidéo (se référer aux RTX 3060 Ti et 3060, bien qu'il faille se rappeler que la quantité de RAM ne désigne pas forcément un champion - le modèle Ti se vantant d'une mémoire plus rapide).

Quoi qu'il en soit, il semble qu’AMD ne partage pas la stratégie de Nvidia, ainsi ces cartes graphiques Navi 22 (qui ne sont encore que des rumeurs) pourraient toutes avoir une mémoire embarquée uniforme de 12 Go.

Il serait logique que la RX 6700 soit équipée de 12 Go, afin d'affirmer sa compétitivité par rapport à la RTX 3060 de Nvidia (qui embarque, elle, 12 Go), même si la RX 6600 XT pourrait être ramenée à 6 Go.

Avec les cartes Navi 22 qui utilisent toutes un bus mémoire de 192 bits, AMD peut fonctionner avec 6 Go ou 12 Go de mémoire vidéo, mais comme toujours, nous devrons attendre et voir exactement ce qu’il en sera réellement.

Nous ne savons évidemment pas à quelle vitesse AMD étoffera ses offres RX 6000 plus abordables. Compte tenu de toutes les discussions sur les problèmes de production et les pénuries de stock, nous ne pouvons que supposer que les nouveaux lancements seront tempérés de manière appropriée.

Le nouveau GPU RX 6700 XT d'AMD - qui est positionné pour faire face au RTX 3070 de Nvidia - est le modèle situé sous les offres Big Navi existantes, le RX 6900 XT, le RX 6800 XT et le RX 6800.