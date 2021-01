Comment jouer à Among Us sur Nintendo Switch ?

Il n'a jamais été aussi facile de vous lancer dans Among Us, l'un des plus grands jeux du moment. La version multijoueur en ligne, dont la popularité a explosé ces derniers mois, est le moyen idéal de jouer à distance avec des amis, en particulier pendant cette période d'isolement due au Covid-19.

Mais qu'est-ce que Among Us ? Le principe est assez simple à première vue : chaque joueur joue le rôle d'un membre d'équipage et accomplit des tâches pour maintenir le navire opérationnel. Attention cependant car l'un des membres (choisi au hasard) joue le rôle d'un imposteur, dont l'objectif est de saboter et de tuer tous les autres joueurs à bord du navire. Les autres équipiers sont alors chargés de découvrir qui peut être l'imposteur.

Ce n'est pas tout : une fois qu'un imposteur a été choisi, il sera chassé du sas du navire. Selon la stratégie du véritable imposteur, les joueurs peuvent éjecter la mauvaise personne, laissant ainsi l'imposteur poursuivre sa route.

Ça a l'air plutôt amusant, non ? Si vous voulez vous impliquer, voici comment installer Among Us sur votre Nintendo Switch. Vous aurez besoin d'un abonnement Nintendo Switch Online pour y jouer.

Rendez-vous sur la boutique Nintendo Switch eShop

(Image credit: Nintendo)

Vous trouverez Among Us dans la boutique Nintendo eShop, au prix de 4,29€. Il vous suffit de cliquer sur l'icône orange du panier sous les tuiles de jeu appelées "Nintendo eShop" et de confirmer le compte que vous utiliserez lorsque vous y serez invité.

Même si Among Us se trouve probablement en bonne place dans la section "Classement" en raison de sa popularité, le moyen le plus simple et le plus sûr de le trouver est de faire une recherche et de taper "Among Us". Une fois qu'il apparaît dans les résultats de la recherche, cliquez sur la page du jeu.

Vous devriez voir quelques captures d'écran et des informations sur le jeu, ainsi qu'un bouton "Procéder à l'achat" situé sur le côté droit. Si vous souhaitez acheter le jeu, cliquez sur "Acheter" et plusieurs options de paiement vous seront proposées. Vous pouvez utiliser une carte de crédit, une Nintendo eShop Card, PayPal ou tout autre Points Or cumulés pour bénéficier d'une réduction ou pour obtenir le jeu gratuitement.

Le jeu ne prendra pas beaucoup de place sur votre système, puisqu'il ne pèse que 448 Mo.

S'abonner à Nintendo Switch Online

(Image credit: Nintendo)

Avant de vous procurer Among Us sur Nintendo Switch, il est bon de rappeler que vous aurez besoin d'un abonnement Nintendo Switch Online pour y jouer. Among Us est un jeu multijoueur en ligne, ce qui signifie que vous devrez vous abonner au service en ligne de Nintendo.

Le service Nintendo Switch Online commence à 3,99 € par mois, mais vous pouvez économiser en vous abonnant pour 3 mois pour 7,99 €, ou pour un an pour 19,99 €.

Si vous vous abonnez à Nintendo Switch Online, vous aurez également accès à des sauvegardes dans le Cloud, à des jeux rétro de la NES et de la SNES, ainsi qu'à des jeux exclusifs, des offres et des réductions.