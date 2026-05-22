Wear OS 7 a été discret à la Google I/O, mais Google déploie déjà une mise à jour bien plus importante qu’il n’y paraît

Pendant que la keynote Google I/O multipliait les annonces sur les grands changements à venir dans Google Search et Gemini, ainsi que sur les fonctions censées ouvrir l’ère du « web agentique », les objets connectés sont restés assez discrets. Pourtant, Google prépare bien plusieurs nouveautés pour Wear OS 7, destinées aux utilisateurs des meilleures montres Android. Le déploiement doit commencer plus tard cette année, même si aucune date précise n’a encore été annoncée.

Pour commencer, Gemini Intelligence, l’assistant IA complet et personnalisé de Google, arrive sur Wear OS, comme sur le reste de l’écosystème Android. Il sera donc possible d’interagir avec Gemini directement au poignet, mais aussi depuis un smartphone Android, avec la même aide agentique que Google a largement mise en avant pendant sa conférence.

La fonction Live Updates d’Android arrive aussi sur les montres. Cette nouveauté pensée pour les téléphones Android propose un résumé des informations importantes liées à une tâche en cours, comme une commande de pizza ou un itinéraire guidé étape par étape. Désormais, la montre affichera une chronologie, avec un petit marqueur carré indiquant la progression, accompagnée d’un résumé de l’état de la commande, d’un compte à rebours avant le prochain changement de direction, ou d’autres informations utiles.

Google travaille également sur une API AppFunctions (pour les non-initiés, API signifie « interface de programmation d’application »), qui permet aux développeurs « d’intégrer leurs applications à des agents et assistants, comme Google Gemini ».

Grâce au micro d’une montre connectée, les utilisateurs pourront donner une commande vocale, puis un agent IA conçu pour cette tâche prendra le relais afin de l’exécuter à leur place. Plutôt malin.

Selon Google, les utilisateurs pourront aussi « lancer et suivre des tâches automatisées d’applications, pour certaines apps de téléphone, directement depuis leur montre, comme passer une commande DoorDash ! ». Cette fonction sera mise en place sans nécessiter de développement supplémentaire, ce qui laisse penser que Google voit la voix comme l’avenir des montres connectées.

Google n’est pas le seul fabricant de montres connectées à envisager l’interaction avec l’IA de cette manière. Coros mise aussi sur la voix comme mode d’échange majeur avec l’IA depuis les objets connectés. Son PDG, Lewis Wu, estime ainsi qu’une montre connectée pensée pour durer doit être équipée d’un micro.

Une nouvelle fonction standardisée Wear Workout Tracker fera aussi partie des futures applications d’exercice. Elle facilitera l’ajout, par les développeurs d’apps de fitness, de fonctions comme les commandes multimédias directement dans les interfaces affichées sur la montre. À propos de commandes multimédias, celles-ci vont également évoluer. Elles se lanceront automatiquement après avoir appuyé sur Play. Par exemple, en lançant une chanson sur Spotify, les commandes apparaîtront automatiquement sur une Pixel Watch 4.

Enfin, l’autonomie des montres Wear OS devrait progresser d’environ 10 %, comme nous l’avions anticipé, afin de les aider à gérer toutes ces nouvelles tâches dopées à l’IA.