WhatsApp débarque (enfin) sur l’Apple Watch – voici les modèles compatibles

WhatsApp lance enfin une application officielle pour l’Apple Watch

Elle permet de lire les messages en entier, d’enregistrer des notes vocales et plus encore

L’application est disponible dès aujourd’hui pour les Apple Watch Series 4 et suivantes

Cinq mois après le lancement de sa toute première application iPad, WhatsApp fait une nouvelle fois plaisir aux utilisateurs d’Apple avec une application officielle dédiée à l’Apple Watch.

Jusqu’à présent, il était possible de lire les notifications WhatsApp depuis la montre, mais cette version apporte plusieurs fonctionnalités inédites directement au poignet.

Il devient ainsi possible de lire l’intégralité des messages WhatsApp sur l’Apple Watch, même ceux un peu trop longs envoyés par des amis bavards. Les réactions aux messages sont également disponibles, avec notamment l’option d’utiliser des emojis pour répondre rapidement.

Au-delà des messages, l’application permet aussi de recevoir les notifications d’appel – pratique pour voir qui appelle sans sortir le téléphone – ainsi que d’enregistrer et d’envoyer des messages vocaux directement depuis la montre.

Meta précise qu’il sera également possible de consulter une plus grande partie de l’historique des conversations via la montre. L’objectif est clair : reproduire au maximum l’expérience de l’application mobile. D’autres fonctionnalités encore plus utiles sont d’ores et déjà prévues pour les utilisateurs d’Apple Watch.

Quels modèles sont compatibles ?

(Image credit: Meta)

La nouvelle application WhatsApp pour Apple Watch peut être téléchargée dès aujourd’hui – à condition de disposer d’une Apple Watch Series 4 ou modèle ultérieur, fonctionnant sous watchOS 10 ou version supérieure.

La Series 4 étant sortie en septembre 2018, cela signifie que les modèles achetés au cours des sept dernières années sont compatibles. watchOS 10 est arrivé en 2023, et la Series 4 est la plus ancienne à le prendre en charge.

Même si l’application n’apparaissait pas encore au moment de cette publication, elle peut être installée directement depuis l’Apple Watch (en appuyant sur la couronne digitale, puis en ouvrant l’App Store) ou via l’iPhone, en se rendant dans l’app Watch, rubrique "Ma montre", puis en faisant défiler jusqu’à WhatsApp avant de lancer l’installation.

Une nouveauté qui devrait ravir tout particulièrement les possesseurs d’un modèle cellulaire de l’Apple Watch, puisqu’elle ouvre la voie à une utilisation de WhatsApp quasi équivalente à celle sur iPhone… sans avoir besoin d’emporter son téléphone pendant une séance de course ou de sport.