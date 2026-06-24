Siri dopée à l’IA arrive sur l’Apple Watch, avec une promesse très concrète pour le quotidien

La semaine dernière, Apple a dévoilé Siri AI sur l’ensemble de ses appareils lors de son événement annuel WWDC. Une grande partie de la présentation a été consacrée à la manière dont le nouvel assistant virtuel d’Apple pourra être utilisé sur iPhone, iPad et Mac, mais l’Apple Watch a été largement mise de côté — alors même que, selon Apple, il s’agit « du moyen le plus pratique d’interagir avec Siri » dans la plupart des cas.

Cette citation vient de David Clark, directeur senior de l’ingénierie logicielle watchOS chez Apple. L’occasion s’est présentée d’interroger Clark, ainsi que Cait Dooley, responsable marketing produit Apple Watch et Santé, sur la manière dont ils envisagent l’usage de Siri AI directement au poignet.

Clark explique que l’un des objectifs de watchOS 27 était « d’étendre l’intelligence sur Apple Watch et d’en faire un véritable partenaire de Apple Intelligence ». Cela passe notamment par un rôle de point de contact principal, le format portable étant un emplacement idéal pour intégrer un microphone permettant de poser des questions à Siri.

« L’objectif était vraiment de garantir une expérience Siri unique et cohérente, que la question soit posée depuis le poignet ou depuis un téléphone. L’idée est qu’il s’agisse d’un seul Siri, capable d’accéder aux données et de les personnaliser de manière homogène.

L’un des atouts de l’Apple Watch tient au fait qu’elle est portée toute la journée, ce qui en fait souvent le moyen le plus pratique d’interagir avec Siri. Dans une situation de mobilité, avec les mains occupées, une question rapide peut être posée et la montre permet d’interagir immédiatement. Avec la nouvelle application Siri, il reste possible de poursuivre la conversation ou d’approfondir un sujet plus tard en reprenant sur le téléphone exactement là où cela s’était arrêté. »

Clark donne l’exemple d’une liste de courses en magasin. Les mains occupées, il devient possible de demander à Siri sur la montre les ingrédients nécessaires à une recette. Une fois disponible, le téléphone peut être utilisé pour consulter la liste plus confortablement. « Le fait que tout fonctionne ensemble constitue la véritable force », précise-t-il, « avec une expérience pilotée de manière cohérente par les données. »

Le sujet qui fâche : watchOS 27 et la compatibilité

(Image credit: Apple)

Cependant, lors des annonces, watchOS 27 a été accompagné d’une note plus sombre. Il a été indiqué que cinq anciens modèles — Apple Watch Series 6, 7, 8, SE 2 et même la première Apple Watch Ultra — ne recevront pas watchOS 27, et donc aucune des nouvelles fonctionnalités liées à Siri AI. Seules des mises à jour de sécurité basiques seront proposées à l’avenir.

La question a été posée à l’équipe watchOS pour comprendre pourquoi autant d’utilisateurs se retrouvent exclus.

« À chaque nouvelle version logicielle, sur toutes les plateformes, l’objectif reste de garantir la meilleure expérience possible. La puissance et les performances restent donc une priorité », explique Dooley.

« Les nouvelles fonctionnalités de watchOS, y compris les capacités de Siri AI et le nouveau geste de tap, fonctionnent de manière optimale avec la puissance de calcul des Apple Watch Series 9 et suivantes, Ultra 2 et suivantes, ainsi que SE 3. Les appareils plus anciens peuvent toujours être associés à des iPhone équipés des dernières versions logicielles et continuer à recevoir des mises à jour de sécurité, ce qui permet de conserver une bonne expérience globale. »

Ainsi, l’utilisation d’une ancienne Apple Watch reste possible avec un iPhone équipé de Siri AI, mais l’accès au nouvel assistant plus intelligent ne sera pas disponible directement sur la montre. Même si Dooley et Clark ne le confirment pas explicitement, il est probable que seules les Apple Watch dotées des puces S9 et S10 disposent de la puissance nécessaire pour répondre aux exigences techniques de Siri AI.