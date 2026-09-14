Atlas 1.0 veut cartographier le cerveau au quotidien — et son premier stock est déjà épuisé

Atlas 1.0 promet un suivi haute performance des schémas cérébraux

Il permet de suivre le stress, l’énergie et la concentration

Le premier lot proposé en précommande à 499 $ est déjà épuisé

Promettant « une nouvelle génération de wearable cérébral », la société de neurosciences Atlas a lancé son premier appareil : un moniteur des schémas cérébraux qui se place derrière l’oreille et fournit des données sur la capacité d’attention, le niveau de stress et la dépense énergétique du cerveau.

Il s’appelle The Atlas 1.0 Pioneer Edition (via New Atlas), coûte 499 $ (environ 370 £ / 695 AU$), et le premier lot proposé en précommande s’est écoulé en seulement quelques jours. L’entreprise invite désormais à « rester à l’écoute » pour la prochaine mise en vente, sans préciser quand celle-ci interviendra ni quand le produit pourra être disponible en dehors des États-Unis.

Les données qui soutiennent ce wearable sont impressionnantes. Atlas affirme avoir consacré six années à rassembler plus de 500 000 enregistrements cérébraux pour mettre au point son premier appareil, réalisés pendant que des participants poursuivaient leurs activités quotidiennes habituelles. Lors de tests en laboratoire, l’appareil aurait même surpassé un électroencéphalographe — EEG — « de niveau recherche » coûtant 30 000 $.

L’idée consiste à mieux comprendre ses schémas cérébraux — les moments où l’attention est maximale, ceux où le stress augmente ou lorsque le cerveau travaille le plus — afin d’optimiser et de mieux gérer cette charge neuronale. L’Atlas 1.0 pourrait par exemple révéler que l’utilisation des réseaux sociaux augmente le stress, permettant ensuite d’en limiter l’usage au cours de la journée.

Cartographier son propre esprit

Everything begins inside your brain. Every thought. Every decision. Every experience.And yet the organ responsible for all of it, the physical instrument shaping how you think, react, connect and recover, has remained invisible for as long as humans have existed.Today, that… pic.twitter.com/t0rf19KYWxSeptember 1, 2026

« Atlas donne une carte de son propre esprit, afin de comprendre ce qui permet d’être au meilleur de ses capacités, de modifier ce qui ne fonctionne pas et de devenir la personne que l’on souhaite être », explique Ana Montero, cofondatrice et CEO d’Atlas, dans un communiqué de presse. « Pour la première fois, certains des moments les plus importants d’une vie humaine deviennent mesurables. »

Le wearable est totalement non invasif et n’interfère en aucune manière avec les schémas cérébraux. Il se contente d’indiquer ce qui se passe au niveau des neurones et de relier cette activité aux autres événements du moment. Si l’attention se disperse pendant le travail en l’absence de musique de fond, l’Atlas 1.0 devrait par exemple pouvoir le détecter.

Quelques autres détails : l’autonomie atteint deux jours entre deux recharges, l’application est pour l’instant réservée à iOS et un abonnement de 29,99 $ par mois est nécessaire en plus du prix d’achat. Les neurosciences de pointe ne sont pas bon marché, et ce coût récurrent pourrait imposer quelques arbitrages dans les abonnements du quotidien.

Les wearables cérébraux semblent justement connaître un regain d’intérêt à mesure que la technologie devient meilleure, moins chère et plus miniaturisée. Le mois dernier, le dispositif de stimulation électrique du nerf vague Nurosym a notamment été testé afin d’évaluer les promesses de ces appareils en matière de sommeil, d’anxiété et de relaxation.