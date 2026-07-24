Absente d’Unpacked, la Galaxy Ring 2 a pourtant peut-être déjà été confirmée à demi-mot par Samsung

On a très peu parlé du Samsung Galaxy Ring lors de la présentation Unpacked de cette année

Malgré tout, tout indique qu’un Galaxy Ring 2 est en préparation

Un entretien avec Annika Bizon, VP Product et Marketing Mobile Experience, a permis d’obtenir des informations en interne

Quelle journée. Samsung a présenté sa vision de l’avenir des objets connectés lors du Galaxy Unpacked, avec notamment ses lunettes AR ainsi que les nouvelles Samsung Galaxy Watch Ultra 2 et Watch 9.

Cependant, un absent s’est fait remarquer. La prochaine version du plus petit objet connecté de Samsung, le Samsung Galaxy Ring. Si Samsung a bien confirmé que la fonction de détection de l’apnée du sommeil du Galaxy Ring obtenait une certification FDA très recherchée, un gage de qualité important, très peu d’autres informations ont été partagées sur la bague ou sa prochaine génération.

Ce silence a poussé certains à penser que la Ring pourrait rester un produit unique. Pourtant, l’intérêt pour le format de bague connectée reste bien réel. L’Oura Ring 5 est sorti cette année, ce qui laissait penser que Samsung chercherait à enchaîner après le succès du Galaxy Ring avec un Galaxy Ring 2.

(Image credit: Future)

Même si elle n’est pas apparue lors de la présentation cette année, tout indique qu’une suite est bien en préparation. Lors d’un échange avec Annika Bizon, VP Product et Marketing Mobile Experience chez Samsung, une question a été posée sur l’existence d’un potentiel Galaxy Ring 2.

« Oui, l’avenir de la Ring est bien à l’étude, il faut rester attentif », a déclaré Bizon. « Elle fera clairement partie de notre futur portefeuille d’objets connectés. »

Un Samsung Galaxy Ring était porté pendant cet échange. « Ce qui plaît, c’est son côté discret pour la santé », a-t-elle expliqué. « Elle donne certaines informations utiles et fonctionne ensuite avec la montre lorsqu’elle est remise. »

La réponse laisse entendre un « oui » clair, et la mention d’un futur portefeuille suggère qu’un nouvel appareil, ainsi qu’une évolution du modèle actuel, pourraient être en développement. Le Galaxy Ring semble d’ailleurs déjà soutenu en interne.

De plus, les efforts importants de Samsung pour obtenir des certifications pour la première génération montrent que la marque continue d’investir du temps et des ressources dans ce format. Le court passage lors de l’Unpacked ressemblait à un rappel. La Ring existe toujours et la suite arrive.

Même si l’information reste modeste face aux annonces majeures de l’événement, elle devrait intéresser les amateurs des meilleures bagues connectées. L’annonce récente de Signal Ring, une startup de suivi de la pression artérielle fondée par l’ancien responsable Android Tom Moss, confirme que les entreprises technologiques continuent de repousser les limites de ce format.