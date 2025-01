Mode Zombies de Black Ops 6 : une nouvelle carte, des ennemis surprenants et une arme culte

La saison 2 de Call of Duty : Black Ops 6 sera lancée le 28 janvier

Elle ajoute de nombreux nouveaux contenus Zombies, dont la nouvelle carte The Tomb (Le tombeau)

Ces nouveautés s'ajoutent à une nouvelle Wonder Weapon, à de nouveaux GobbleGums et à bien d'autres choses encore

Call of Duty: Black Ops 6 Saison 2 débarque le 28 janvier avec une multitude de nouveaux contenus pour le mode Multijoueur. Le mode Zombies de Black Ops 6 reçoit également des ajouts majeurs.

L’un des plus importants est l’arrivée d’une toute nouvelle carte Zombies, The Tomb. Située après les événements de la carte Citadelle des Morts, cette aventure entraîne les protagonistes Weaver, Maya, Carver et Grey dans une mystérieuse catacombe oubliée, où se poursuit la lutte contre l’Éther Sombre.

Au cours de cette expédition, une équipe de communication composée de personnages emblématiques tels que S.A.M., Ravenow, Peck, Raptor One et Strauss sera présente pour guider les joueurs. À leurs côtés se trouve le fantôme de Sir Archibald, un explorateur décédé lors d’une expédition fatale en 1908 dans la région.

La carte débute sur un site de fouilles en surface, avant de dévoiler des catacombes néolithiques, des tombeaux imposants, un sanctuaire truffé de pièges, et enfin un temple souterrain abritant un portail vers le Nexus de l’Éther Sombre.

(Image credit: Activision)

De nouveaux ennemis viendront pimenter l’expérience, notamment le Mimic Électrique, capable de se déguiser en objets clés pour capturer les joueurs avec une morsure électrique dévastatrice. Les légions de zombies hostiles habituelles ont également été revues, arborant des tenues d’ouvriers antiques, de fidèles et de gardes.

The Tomb introduit une nouvelle Arme Miracle : le Bâton de Glace, qui déclenche une attaque magique gelante dévastatrice et permet même de réanimer des alliés à distance grâce à une explosion réparatrice. Ceux qui parviennent à terminer la quête principale de la carte recevront le skin X91 Ice-Pick pour le bâton, 5 000 points d’XP et une carte d’appel exclusive.

La machine à atouts Perception Mortelle, issue de Black Ops 4, fait son grand retour. Elle permet de voir les ennemis à travers les murs et s’accompagne de nouvelles capacités adaptées à Black Ops 6. Trois nouvelles Gommes à Mâcher (GobbleGums) sont également de la partie : Dead Drop, qui augmente considérablement les taux de récupération d’équipement, Chaos Modifié, qui réduit les temps de recharge des modifications de munitions, et enfin Quacknarok, une gomme humoristique qui donne à chaque zombie une bouée en forme de canard.

Un Mode Dirigé, offrant un accompagnement à travers les événements de la quête principale, est prévu lors de la mise à jour de mi-saison.

Envie de tester Call of Duty: Black Ops 6 ? Le jeu est d’ores et déjà disponible sur PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.