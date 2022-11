Le disque SSD portable SanDisk Extreme 1 To est à un prix historiquement bas

C’est déjà un avant-goût du black Friday avec une réduction très intéressante sur le disque SSD portable SanDisk Extreme qui est proposé à seulement 85,99€. Un prix record sachant que son prix de vente conseillé était d’environ 140 euros. L’offre d’Amazon reste, bien entendu, valable dans la mesure des stocks disponibles.

Le disque SSD portable SanDisk Extreme est un modèle du genre. Petit (il mesure moins de 10 cm sur 5), hyper résistant et conforme à la norme IP55 il sera capable de résister à des températures extrêmes (température de fonctionnement : 0°C à 45°C, Température de stockage : -20°C à 70°C) il est également résistant à la poussière et l'eau et antichoc (jusqu'à 1500G) et aux vibrations.

Le SSD portable SanDisk Extreme offre, de plus, des vitesses de transfert élevées allant jusqu'à 550 Mo/s. Cela le rend idéal pour l'enregistrement et la modification de photos et vidéos haute résolution et permet aussi de récupérer vos fichiers en un clin d’œil.

Le Sandisk Extreme Portable SSD 1 To est équipé d'une prise USB 3.1 type-C (Gen 2) et est livré avec un câble court USB-C et un adaptateur USB A. Il existe aussi en version 250 et 500 Go ou 2 To.

SSD portable SanDisk Extreme 1 To | -16% | 85,89€ (avant 102,97€ )

Habituellement affichée à 102,97€, ce qui était déjà un bon prix sachant qu'on le trouve fréquemment aux alentours des 130 euros, le SSD SanDisk Extreme 1 To voit son prix baisser encore. Une très bonne affaire au vu de sa résistance aux aléas extérieurs et de ses vitesses de transfert élevées.