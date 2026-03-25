Optez pour une technologie à haute efficacité de données pour un coût total de possession (TCO) de stockage réduit.

Les entreprises prospères s’appuient sur des décisions basées sur les données pour augmenter les ventes, enrichir l’expérience client et améliorer l’efficacité opérationnelle. Pour obtenir les informations dont elles ont besoin, elles appliquent une analytique ultrarapide à des jeux de données volumineux. Dans le même temps, elles doivent réduire le coût total de possession (TCO) et atteindre leurs objectifs de développement durable. Disposer d’une solution de stockage économique et économe en énergie permet de résoudre un grand nombre de ces problèmes.

Pour explorer les différentes options disponibles, Prowess Consulting a comparé deux plateformes de stockage. Dans une étude réalisée à la demande de Dell Technologies, nous avons testé les solutions de stockage de deux fournisseurs : la solution Dell™ PowerStore™ 1200T et un produit d’un concurrent que nous appellerons le fournisseur A. Dell Technologies garantit un taux de réduction des données (DRR) de 5:1 pour les données réductibles avec la solution PowerStore 1200T, tandis que le fournisseur A garantit un DRR de 4:11,2. Nous avons testé les deux plateformes avec un jeu de données simulé et nous avons constaté que la solution PowerStore 1200T offrait un DRR nettement plus élevé (5,4:1) par rapport au DRR de la solution du fournisseur A (2,5:1).

Cette efficacité accrue des données permet aux organisations d’utiliser moins de disques pour obtenir la même capacité de stockage. Le fait d’utiliser moins de disques contribue à réduire l’encombrement au niveau de l’infrastructure, à limiter les coûts matériels et à diminuer la consommation électrique pour le stockage et le refroidissement.Téléchargez la brochure pour en savoir plus.

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