Samsung travaille sur des SSD conçus pour rendre les ordinateurs portables plus rapides et moins énergivores

La société Samsung a discrètement révélé qu'elle travaillait sur la prochaine génération de SSD (solid state drives) avec le futur PM9C1a. Le constructeur s'attend à ce que ce disque "fournisse des performances de calcul et de jeu élevées dans les PC et les ordinateurs portables" destinés à des usages au quotidien.

Avec cette philosophie de conception à l'esprit, le SSDPM9C (s'ouvre dans un nouvel onglet) utilisera le bus d'expansion éprouvé PCIe 4.0 (Peripheral Component Interconnect Express) pour des performances plus cohérentes, sachant que es lecteurs PCIe 5.0 sont encore en cours de développement. Renforçant l'ancienne norme, ce nouveau disque sera "intégré à un nouveau contrôleur basé sur le processus de 5 nanomètres de Samsung [et] la technologie V-NAND de septième génération". En clair, le PM9C1a aura de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux offres précédentes.

Vitesse et efficacité

Samsung affirme que le futur disque pourra atteindre une vitesse de lecture séquentielle de 6 000 Mo/s (mégaoctets par seconde) et une vitesse d'écriture séquentielle de 5 600 Mo/s, ce qui le rend presque deux fois plus rapide que le SSD PM9B1. La vitesse de lecture correspond à la vitesse à laquelle le disque peut accéder aux fichiers stockés, tandis que la vitesse d'écriture correspond à la vitesse à laquelle il peut "écrire" ou sauvegarder un fichier. À titre de comparaison, le Samsung 990 Pro a une vitesse de lecture de 7 465,79 Mo/s et d'écriture de 6 887,68,19 Mo/s. Donc, oui, le PM9C1a sera plus lent, mais il s'en rapproche, ce qui est particulièrement impressionnant pour un disque destiné à un usage général et quotidien. Il ne s'agit pas en effet d'un modèle haut de gamme.

L'efficacité énergétique, comme nous l'avons déjà mentionné, a été améliorée par rapport au PM9B1. Il est désormais "70 % plus [efficace] par watt que son prédécesseur ". Samsung donne l'exemple suivant : lorsqu'un ordinateur portable équipé de ce SSD passe en "mode veille", le disque consomme "environ 10 % d'énergie en moins."

La sécurité est également renforcée puisque le PM9C1a prendra en charge la norme de sécurité DICE (Device Identifier Composition Engine). Cette norme permettra au disque de "générer en toute sécurité des clés cryptographiques" afin d'assurer l'authentification du dispositif. L'idée est de défendre l'ordinateur contre les attaques de la chaîne d'approvisionnement et les microprogrammes modifiés par de personnes malveillantes.

Sa disponibilité reste lointaine

Le PM9C1a étant toujours en cours de développement, il faudra probablement attendre un certain temps avant son lancement. L'annonce ne dit rien sur la date de sortie ou le prix, bien que nous ayons contacté Samsung pour obtenir des précisions. Cependant, nous savons que les SSD seront disponibles en trois modèles différents en fonction de leur capacité de stockage et de leur taille. Le disque de 256 Go aura un format de 22 mm par 30 mm, le modèle de 512 Go sera de 22 mm par 42 mm, et le plus grand est l'option 1 To à 22 mm par 80 mm.

Bien qu'il faille attendre un certain temps avant de voir ces disques SSD dans les ordinateurs, on peut supposer qu'ils finiront par se retrouver dans certains des meilleurs ultrabooks portables du marché.