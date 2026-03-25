Cyber-résilience pour le centre de données moderne

À l’heure actuelle, le rythme de la transformation technologique atteint un sommet historique ou est proche de celui-ci. Les entreprises sont confrontées à une pression croissante pour accélérer l’adoption de l’IA et développer des technologies révolutionnaires, tout en protégeant les données critiques et en assurant la continuité de l’activité. Une posture solide en matière de cybersécurité et de résilience est la pierre angulaire de la poursuite d’idées audacieuses en toute confiance.

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