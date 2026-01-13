MSI frappe fort au CES 2026 avec une nouvelle ambition IA

Les grandes nouveautés de l’année chez MSI ont principalement mis l’accent sur les appareils professionnels et les solutions intégrant l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse d’ordinateurs portables, de tours ou d’unités tout-en-un.

MSI a également dévoilé une nouvelle déclinaison bleu glacier pour le Claw 8 AI+, ainsi qu’une mise à jour de sa gamme de composants de bureau, avec un écosystème entièrement rafraîchi. Mais ce sont surtout quatre nouveaux produits qui se sont véritablement démarqués dans la nouvelle collection de la marque, bien au-delà d’un simple changement de puce ou de coloris.

Raider 16 Max HX

Cette année, le CES n’a pas été marqué par de nouveaux processeurs gaming, mais cela n’a pas empêché MSI d’optimiser son Raider 16 pour en tirer davantage de puissance. Affichant une consommation impressionnante de 300 W, le Raider 16 Max HX est présenté comme « l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu » par MSI. Une affirmation notable, surtout face aux performances déjà élevées du Raider A18 HX de l’année précédente.

Les 300 W de puissance totale du Raider 16 Max HX seraient répartis entre le processeur Intel Core Ultra 200HX et la carte graphique Nvidia GeForce RTX 5080 ou 5090, avec 125 W attribués au CPU et 175 W au GPU.

L’appareil dispose également d’un panneau d’accès rapide sous le châssis, facilitant les mises à niveau de la mémoire ou du stockage. Même si son prix dépasse largement celui d’un loyer, sa conception permettrait de le garder longtemps.

Prestige 14 Flip AI

Le Prestige 14 Flip AI s’inscrit dans la lignée du Summit 13 AI+ de l’année précédente, tout en adoptant le nouveau design épuré de la gamme Prestige, abandonnant ainsi l’esthétique noir et or du Summit. Il intègre les tout derniers processeurs Intel Core Ultra série 300.

Grâce au stylet MSI Pen 2 et à sa charnière rotative à 360 degrés, le Prestige 14 Flip se positionne comme le modèle le plus portable et polyvalent de cette nouvelle série Prestige.

Vision RS AI 2nd Gen

Cette année, MSI a également revu son ordinateur de bureau Vision RS AI. Dotée d’un panneau vitré incurvé sans bordures et d’un boîtier entièrement blanc, la deuxième génération du Vision RS AI est une machine puissante, refroidie par liquide, capable de faire tourner des modèles d’intelligence artificielle ou des jeux sans faillir.

Son design épuré tranche avec les traditionnels boîtiers gaming surchargés de LED RGB. Le Vision RS AI 2e génération mise sur la sobriété. Il peut être configuré avec un processeur Intel Core Ultra 9 et une carte graphique Nvidia RTX 5090.

MPG 27QRF X36

Les écrans OLED ultra-rapides étaient omniprésents au CES cette année, mais le MPG 27QRF s’est distingué avec sa dalle 360 Hz et son temps de réponse de 0,5 ms, compatible Nvidia G-Sync Pulsar pour une meilleure netteté des mouvements et un taux de rafraîchissement variable.

Ce moniteur embarque également une webcam intégrée et arbore un design épuré avec un pied particulièrement robuste.