macOS 26.5 corrige enfin un défaut absurde qui compliquait la vie des utilisateurs du Mac mini depuis des années

macOS 26.5 permet d’allumer le Mac mini d’une nouvelle façon

Il n’est plus nécessaire d’appuyer sur le bouton d’alimentation

Certains utilisateurs trouvent ce bouton mal placé

Le Mac mini M4 d’Apple est un excellent petit appareil. Il fait même partie des meilleurs mini-PC disponibles aujourd’hui. Pourtant, une caractéristique lui a valu de nombreuses critiques : son bouton d’alimentation. Placé sous l’appareil, il oblige à retourner le Mac mini ou à tâtonner à l’aveugle chaque fois qu’il faut allumer ce petit ordinateur.

Avec l’arrivée de macOS 26.5, les utilisateurs découvrent désormais une méthode pratique pour contourner ce défaut agaçant. De quoi ne plus avoir à se soucier de l’emplacement de ce bouton malcommode.

Comme l’a repéré 9to5Mac, un nouveau document d’assistance publié sur le site d’Apple explique comment allumer un Mac mini, un Mac Studio ou un iMac sans toucher au moindre bouton physique sur l’appareil. À la place, le Mac peut s’allumer simplement lorsqu’il est branché au secteur. Cela fonctionne avec un Mac mini ou un iMac de 2024 ou plus récent, ou avec un Mac Studio de 2025 ou plus récent. L’ordinateur doit aussi tourner sous macOS 26.5 ou une version ultérieure.

Une fois ces conditions réunies, il suffit d’ouvrir l’app Réglages Système, puis de cliquer sur Énergie dans la barre latérale. À côté de « Démarrer quand l’alimentation est connectée », il faut choisir Toujours dans le menu. Le Mac peut alors s’allumer dès qu’un câble d’alimentation est branché ou lorsqu’un câble déjà connecté est remis sous tension. Apple conseille simplement d’attendre environ 30 secondes entre l’extinction du Mac et son rallumage, afin de laisser à l’alimentation le temps de se décharger.

Un choix de design étrange chez Apple

(Image credit: Future)

Lors de notre test du Mac mini M4, l’emplacement de son bouton d’alimentation avait été qualifié de « choix étrange » et de « choix de design pas vraiment parmi les meilleurs d’Apple ». Cela n’avait pas suffi à remettre en cause notre verdict de cinq étoiles, mais cette caractéristique aurait clairement pu être évitée.

À l’époque, les réactions sur Reddit étaient partagées. L’utilisateur YZJay, par exemple, l’avait décrit comme « discrètement hilarant ». D’autres se montraient toutefois plus indulgents, en rappelant qu’ils éteignaient rarement leur ordinateur. C’était notamment le cas de l’utilisateur Eubank31, qui expliquait : « Je ne suis pas un grand fan d’Apple, mais le nombre de fois où j’ai vraiment eu besoin d’éteindre mon [MacBook Pro] 2020 depuis que je l’ai doit probablement être inférieur à 20. Et je l’utilise tous les jours pour les cours, puis après les cours pour du développement et des projets. » Apple, de son côté, affirme que les gens utilisent « rarement » ce bouton.

Fait intéressant, macOS 26.5 apporte un autre changement qui peut aider les personnes agacées par le bouton d’alimentation du Mac mini. Dans ses notes de version, Apple décrit un nouveau « réglage de contrôle de l’alimentation » dans la section Énergie des Réglages Système. Celui-ci « permet d’éteindre ou de redémarrer votre Mac à l’aide d’accessoires d’assistance comme des commutateurs », indique Apple. Autrement dit, il n’est même plus nécessaire de brancher un câble d’alimentation pour que le Mac puisse s’allumer.

Pour ceux qui utilisent régulièrement le bouton d’alimentation de leur Mac mini, les dernières nouveautés de macOS 26.5 pourraient faire disparaître une petite source d’agacement. Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur un Mac mini M5. Mais aucun nouveau design physique n’étant attendu avant plusieurs années, cette modification logicielle reste sans doute la meilleure solution au casse-tête du bouton d’alimentation pour un bon moment.