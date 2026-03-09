24 heures avec le MacBook Air M5… et il enterre déjà le modèle M4
Premiers tests de performance
Le MacBook Air M5 en est encore à ses débuts. Apple l’a présenté cette semaine aux côtés d’un nouvel iPhone 17e, d’un nouveau MacBook Pro et de ce surprenant MacBook Neo. Une chose peut déjà être confirmée : il est plus rapide que le MacBook Air M4, l’un des ordinateurs portables les plus appréciés du moment.
Certes, un seul ensemble de tests a été réalisé, quelques instants après le déballage et la mise à jour vers macOS Tahoe 26.3.1. Mais cela a suffi à démontrer que, même dans la gamme plus grand public et ultra populaire du MacBook Air, la puce M5 tient ses promesses.
Après avoir installé Geekbench 6.6 sur le nouveau MacBook Air M5 13 pouces (finition Starlight) et sur un MacBook Air M4 13 pouces (finition Sky Blue), le benchmark CPU principal a été lancé côte à côte.
Geekbench indique d’ailleurs que la M5 affiche une fréquence légèrement supérieure à celle de la M4 : 4,46 GHz pour la M5 contre 4,41 GHz pour la M4. Les deux puces disposent naturellement de 10 cœurs, avec le même nombre de cœurs haute performance et haute efficacité (respectivement 4 et 6). Mais ces chiffres ne racontent pas toute l’histoire.
Les scores en mono-cœur et en multi-cœur sont sensiblement plus élevés sur le MacBook Air M5, comme le montre la photo des résultats ci-dessous (la M5 apparaît à gauche).
|Row 0 - Cell 0
Cœur unique
Multicœur
MacBook Air M5
4190
17073
MacBook Air M4
3832
15034
Les résultats sont cohérents avec les scores de la M5 observés l’an dernier sur le MacBook Pro 14 pouces alors nouvellement équipé de cette puce.
Les écarts sont encore plus marqués sur le score GPU, la puce M5 intégrant un accélérateur neuronal à chaque cœur graphique. Le bond est notable sur les scores OpenCL et plus modéré sur les résultats natifs Metal.
|Row 0 - Cell 0
GPU (OpenCL)
GPU (Metal)
MacBook Air M5
47171
49557
MacBook Air M4
30132
48075
Il va de soi que ces résultats restent préliminaires. Cinebench n’a pas encore été exécuté et la vitesse du SSD, supposée plus rapide, n’a pas encore été testée. Ce qui apparaît toutefois dès ces premières heures, c’est que le MacBook Air M5 répond présent face à des tâches particulièrement exigeantes.
Ont été chargés :
- Lies of P
- Pixelmator Pro
- Adobe Lightroom
- Safari
- Chrome (25 fenêtres)
- FinalCut Pro
Et le système continue de fonctionner sans difficulté apparente, probablement aidé en partie par les 16 Go de mémoire vive.
En résumé, des performances dignes d’un modèle Pro sont désormais visibles sur un MacBook Air. Cela explique sans doute pourquoi Apple a lancé les M5 Pro et M5 Max pour sa dernière gamme de MacBook Pro. Apple continue d’élever le niveau.
La suite à venir dans le cadre du test complet du MacBook Air M5.
