Apple lance l’iPhone 17e : une mise à jour minimale, mais un bon point côté prix

Apple a annoncé le nouvel iPhone 17e

Le nouvel iPhone de milieu de gamme reçoit une puce A19

L’iPhone 17e coûte également le même prix que son prédécesseur, l’iPhone 16e

Apple a annoncé l’iPhone 17e, un nouvel iPhone de milieu de gamme qui devrait être le premier d’une série de lancements cette semaine.

L’iPhone 17e remplace l’iPhone 16e de l’année dernière, lequel avait remplacé l’iPhone SE en tant que modèle d’entrée de gamme dans la gamme d’Apple. Comme prévu, le nouveau modèle constitue une mise à jour assez mineure, avec des nouveautés comprenant une puce A19 et la prise en charge de MagSafe.

Même si les changements restent limités, la bonne nouvelle est que l’iPhone 17e est proposé au même prix que son prédécesseur (aux États-Unis, du moins). Ce téléphone compatible Apple Intelligence démarre à 599 dollars, les tarifs internationaux étant en cours de confirmation. Voici tout ce qui est connu à ce stade.

Une nouvelle puce et des améliorations internes

(Image credit: Apple)

La principale évolution de l’iPhone 17e réside dans sa nouvelle puce A19. Apple indique que son processeur est jusqu’à deux fois plus rapide que la puce A13 Bionic de l’iPhone 11, sans toutefois fournir de comparaison avec l’A18 de l’iPhone 16e, ce qui laisse supposer que les gains pourraient être minimes sur ce point.

La puce A19 est la même que celle intégrée à l’iPhone 17, ce qui signifie que l’iPhone 17e s’aligne sur la génération actuelle en matière de puissance. Si les performances constituent un critère essentiel, cela pourrait en faire une option attractive.

Cela étant dit, pour celles et ceux qui recherchent la puissance brute maximale, l’iPhone 17 Pro et sa puce A19 Pro seront davantage adaptés.

Par ailleurs, l’appareil intègre le modem C1X conçu par Apple, que la marque présente comme deux fois plus rapide que le C1 de l’iPhone 16e. L’entreprise a également supprimé la capacité d’entrée de gamme de 128 Go, de sorte que l’iPhone 17e débute désormais à 256 Go de stockage, sans hausse de prix.

Apple a aussi amélioré la recharge sans fil en intégrant sa norme MagSafe. Alors que l’iPhone 16e se limitait à une recharge Qi jusqu’à 7,5 W, le MagSafe de l’iPhone 17e permet une puissance sans fil de 15 W et est compatible avec les coques, portefeuilles et autres accessoires MagSafe.

Concernant l’appareil photo, il reste largement identique à celui de l’iPhone 16e, avec l’ajout des « portraits nouvelle génération avec mise au point et contrôle de la profondeur » d’Apple.

Quelques ajustements de design

(Image credit: Apple)

Le design global de l’iPhone 17e ne diffère pas de celui de l’iPhone 16e lancé l’an dernier. L’appareil propose notamment un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, un châssis en aluminium et le bouton Action sur l’un des côtés.

Quelques ajustements notables sont toutefois à signaler. Apple a renforcé la protection de la vitre avant avec la deuxième génération du Ceramic Shield, qui offrirait « une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle de la génération précédente et une réduction des reflets ».

Une nouvelle couleur fait également son apparition, qu’Apple décrit comme un « rose doux ». Elle vient compléter les finitions blanche et noire déjà proposées sur l’iPhone 16e.

Ces modifications externes limitées montrent qu’il s’agit principalement d’une mise à jour interne et non d’une évolution majeure par rapport à l’iPhone 16e. L’iPhone 17e présente certains atouts, mais les utilisateurs actuels de l’iPhone 16e ne constateront probablement pas de différence significative.