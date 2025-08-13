Une fonction phare de l’iPhone débarque sur Mac avec Tahoe et séduit déjà les utilisateurs

Bien que le nouveau design « Liquid Glass » et un Spotlight nettement plus puissant soient les vedettes annoncées de macOS Tahoe 26, l’ajout d’une fonctionnalité populaire de l’iPhone s’impose comme la véritable star après plusieurs semaines de test.

Les Live Activities brillent sur iPhone grâce à leur visibilité immédiate et leur capacité à mettre en avant des informations clés, qu’elles proviennent d’applications natives ou tierces. Parmi les plus appréciées :

Flighty affiche en temps réel le suivi des vols, que ce soit pour soi-même, la famille ou les amis

Les compagnies aériennes comme United indiquent le siège, un compte à rebours avant l’embarquement ou encore le tapis de récupération des bagages

Les applications de VTC signalent le type de véhicule qui arrive

Apple Sports montre en direct les scores des équipes favorites pendant le match

Toutes ces fonctionnalités arrivent désormais sur Mac – directement dans la barre de navigation, à droite. Elles apparaissent lorsque l’iPhone est à proximité, connecté au même identifiant Apple, et reflètent les mêmes Live Activities visibles sur le téléphone. C’est un ajout simple, mais puissant.

Après l’introduction du miroir d’écran iPhone sur Mac en 2024, cette nouveauté 2025 n’a rien de surprenant. Mais c’est exactement le genre de petit plus qui fait une grande différence : vérifier un score, suivre un vol ou visualiser sa position en avion devient possible sans devoir sortir l’iPhone.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Si cette fonction se révèle pratique au bureau, elle prend tout son sens en classe économique. Quiconque a déjà tenté de jongler entre un iPhone et un MacBook Pro – ou même un MacBook Air – sur une tablette d’avion connaît cette gymnastique inconfortable. L’iPhone finit souvent calé contre l’écran, posé sur le repose-poignet, ou tout simplement sur les genoux. Avec les Live Activities sur Mac, un seul appareil suffit, et l’espace reste dégagé.

Avec la synchronisation des notifications déjà en place et l’arrivée du miroir d’écran l’an dernier, il ne manquait plus que cette pièce au puzzle. Dans macOS Tahoe, les Live Activities se présentent discrètement dans la barre de menus, à la manière de la Dynamic Island sur iPhone. Un clic les agrandit pour afficher plus de détails, et un autre ouvre directement l’application sur l’iPhone via l’app de mirroring. L’ensemble fonctionne de façon fluide et intégrée.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Elles peuvent également être fermées rapidement, et s’agrandissent automatiquement en cas de mise à jour importante, ce qui économise de l’espace à l’écran. Si une Live Activity est déjà appréciée sur iPhone, aucune action supplémentaire n’est nécessaire : elle sera automatiquement reproduite sur Mac.

En résumé, il s’agit d’un petit outil, mais extrêmement pratique, qui prend tout son sens dans les espaces restreints. Ceux qui connaissent les contraintes d’une tablette d’avion encombrée peuvent se réjouir : la solution arrive.

La sortie est prévue à l’automne (septembre ou octobre) avec macOS Tahoe 26. Pour en profiter plus tôt, la bêta publique est déjà disponible, avec toutefois la présence possible de bugs et de ralentissements.