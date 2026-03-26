macOS Tahoe : ces 5 nouveautés qui rendent le Mac encore plus indispensable

Tout le monde se souvient de son premier Mac. Dans ce cas précis, il s’agissait d’un iMac 2007 (le modèle 24 pouces manque encore), et tout dans macOS semblait unique (c’était OS X Leopard, si les souvenirs sont exacts).

Beaucoup de choses ont changé depuis. Continuité, Apple Silicon, la recopie d’iPhone et bien d’autres fonctionnalités sont arrivées sur la plateforme ces dernières années. Pourtant, macOS Tahoe donne l’impression d’une mise à jour majeure, même comparée à ces évolutions. Après plusieurs mois d’utilisation, voici les fonctionnalités préférées de cette nouvelle version.

1. Liquid Glass

(Image credit: Apple/Lloyd Coombes)

Il faut commencer par le nouveau design, qui ne concerne pas uniquement macOS, mais l’ensemble des principales plateformes de la marque.

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Liquid Glass est particulièrement marquant. La possibilité de l’ajuster pour qu’il s’accorde avec l’image du bureau grâce à la teinte des icônes fonctionne ici bien mieux que sur iOS, où l’ensemble peut paraître un peu chargé.

Quelques petits défauts subsistent pour l’instant (certaines applications n’ont pas encore mis à jour leurs icônes, par exemple, et les bordures des fenêtres du Finder ne convainquent pas totalement), mais l’effort d’Apple pour opérer un changement d’ampleur, allant jusqu’à modifier des éléments emblématiques comme l’icône Macintosh HD (qui ne représente plus un disque mécanique, enfin), mérite d’être salué.

2. L’app Téléphone

(Image credit: Apple/Lloyd Coombes)

À première vue, l’ajout peut sembler mineur. Pourtant, avec l’arrivée de l’app Téléphone sur macOS, l’écart entre les différentes plateformes Apple paraît désormais comblé et solidement relié grâce à Continuité.

Pouvoir passer et recevoir des appels, ainsi qu’écouter des messages vocaux, peut sembler situationnel. Mais lorsqu’un appel survient en pleine concentration, casque AirPods sur les oreilles, la nouvelle notification indiquant clairement l’identité de l’appelant s’avère précieuse.

Cela va de pair avec la fonction de filtrage des appels héritée d’iOS 26, qui permet de ne répondre qu’une fois l’identité confirmée. La fonction Hold Assist, qui indique quand un agent décroche pendant que l’on continue à travailler — par exemple sur un article listant les meilleures fonctionnalités de macOS Tahoe —, sans même utiliser son téléphone, se révèle également très pratique.

3. Journal

(Image credit: Apple/Lloyd Coombes)

Certaines applications ont été ouvertes une fois avant d’être rapidement oubliées (la nouvelle application « Jeux » d’Apple, par exemple), mais Journal fait exception.

Il paraissait étrange qu’elle soit jusqu’ici limitée à l’iPhone. Sur une plateforme équipée d’un clavier, son utilisation semble bien plus naturelle et régulière.

L’intégration avec iCloud simplifie la démarche en ajoutant automatiquement les séances d’entraînement, les lieux visités et des photos. Il ne reste plus qu’à compléter avec autant — ou aussi peu — de texte que souhaité.

4. Activités en direct

(Image credit: Apple/Lloyd Coombes)

Un aveu s’impose : commander du café est une habitude difficile à freiner. Si passer par l’iPhone pour profiter des Activités en direct représentait un compromis acceptable, Apple propose désormais une solution : les Activités en direct sur Mac.

Il est désormais possible de suivre une commande Uber Eats directement depuis la barre des menus tout en continuant à travailler, avec la certitude de ne manquer aucune notification à l’arrivée — même si le téléphone se trouve ailleurs.

5. Spotlight

(Image credit: Apple/Lloyd Coombes)

Placer cette fonctionnalité en dernier pourrait sembler surprenant, mais il n’y a aucun doute : Spotlight est la partie la plus impressionnante de macOS Tahoe.

Pour les adeptes de productivité (même si l’expression peut sembler étrange), la possibilité d’envoyer un message, d’ouvrir une application ou d’accéder à des éléments de la barre de menus sans quitter le clavier est particulièrement appréciable.

Alfred est utilisé depuis longtemps et pourrait encore reprendre sa place en raison de flux de travail personnalisés déjà en place. Toutefois, son intégration directe dans le système d’exploitation ouvre la voie à davantage d’expérimentations.

Associé à Raccourcis, Spotlight ne constitue pas encore un lanceur d’automatisations parfait (il serait appréciable de pouvoir lancer automatiquement une playlist Spotify spécifique en activant un mode « travail »), mais il permet aux utilisateurs d’explorer les rouages du système d’une manière qu’ils n’avaient peut-être jamais envisagée.

Quelles sont les fonctionnalités préférées de macOS Tahoe ? N’hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous.