Le MacBook économique d’Apple pourrait être plus rétro que prévu

Le MacBook à bas prix évoqué par les rumeurs pourrait faire l’impasse sur plusieurs fonctionnalités majeures

Cela inclurait l’absence de True Tone, de SSD rapides, de compatibilité Wi-Fi 7, entre autres

Il se rapprocherait ainsi du MacBook Air de 2017

Le MacBook à bas prix qu’Apple préparerait – attendu lors de l’événement du 4 mars – devrait intégrer certains compromis. Apple ne peut en effet pas réduire son tarif sans supprimer certaines fonctionnalités. De nouvelles informations viennent toutefois d’émerger et révèlent l’ampleur des mesures d’économie envisagées, au point que l’ordinateur portable à venir pourrait rappeler un modèle Apple datant de près de dix ans.

Les données sont apparues sur le réseau social chinois Weibo. Les médias AppleInsider et MacRumors ont indiqué avoir consulté les éléments divulgués, soit dans le cadre d’une « analyse technique d’une version de test interne de macOS », soit par l’intermédiaire d’un e-mail envoyé par la source de la fuite.

D’après ces informations, l’écran du nouveau MacBook serait privé de la technologie True Tone d’Apple, qui ajuste dynamiquement la température des couleurs. Sa luminosité pourrait également être inférieure aux 500 nits du MacBook Air, ce qui rejoint une affirmation du journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, selon laquelle l’appareil embarquerait « un écran LCD d’entrée de gamme ».

Le stockage serait limité à des capacités de 256 Go et 512 Go, avec éventuellement une version 128 Go destinée aux établissements scolaires. Aucune option de 1 To ou plus ne serait proposée. De plus, les vitesses du SSD pourraient être inférieures à celles des MacBook actuels en raison de l’utilisation d’une seule puce NAND.

La fuite évoque également l’absence de recharge rapide, de rétroéclairage du clavier et de prise en charge des casques à haute impédance. Enfin, l’intégration d’une puce issue de l’iPhone – qui devrait être l’A18 Pro – impliquerait l’absence de la puce sans fil N1 d’Apple. Il en résulterait un manque de compatibilité avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, ainsi que l’absence d’améliorations en matière de fiabilité pour AirDrop et les points d’accès personnels.

Un MacBook au parfum de retour en arrière

(Image credit: Future)

L’ensemble de ces éléments laisse entendre que le MacBook attendu le 4 mars comportera de nombreux compromis par rapport aux ordinateurs portables Apple actuels. Toutefois, avec un prix annoncé autour de 699 dollars, cela n’a rien de surprenant.

Ce qui retient l’attention, c’est que ces concessions rapprochent l’appareil du MacBook Air de 2017. À l’image du modèle économique prévu en mars, le MacBook Air de 2017 ne proposait pas la technologie True Tone, affichait une luminosité inférieure à 500 nits – 300 nits en l’occurrence – et offrait un stockage plafonné à 512 Go.

Certaines différences subsistent néanmoins. La puce A18 Pro du MacBook abordable attendu en mars devrait largement surpasser le processeur du MacBook Air de 2017, tandis que ce dernier disposait d’un clavier rétroéclairé que le nouveau modèle ne proposerait pas. En dehors de cet écart important de performances, les deux ordinateurs pourraient toutefois offrir une expérience assez proche.

Il faudra attendre le lancement du MacBook abordable le 4 mars pour mesurer précisément les similitudes. À cette occasion, Apple pourrait proposer une sorte de retour aux MacBook d’il y a dix ans, mais à un tarif nettement plus accessible.