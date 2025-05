Microsoft dévoile deux nouveaux appareils Surface : les 4 infos essentielles à retenir

Les rumeurs sur une nouvelle gamme Surface de Microsoft allaient bon train, suggérant l’arrivée de versions bien plus compactes et fines des PC Copilot+.

Cela fait suite aux modèles Surface Laptop et Surface Pro de 2024, déjà salués pour leur excellente autonomie, rendue possible par les processeurs Snapdragon, et leur grande portabilité.

Ces rumeurs étaient bel et bien fondées : Microsoft vient d’annoncer deux tout nouveaux appareils Surface – le Surface Laptop 13 pouces et le Surface Pro 12 pouces. Tous deux promettent des performances encore plus impressionnantes. Voici les quatre points clés à retenir.

(Image credit: Microsoft)

Le modèle 13 pouces est l'ordinateur portable Surface le plus léger et le plus fin jamais conçu.

Le nouveau Surface Laptop 13 pouces de Microsoft est présenté comme le "Surface Laptop le plus léger et le plus portable jamais conçu", grâce à son design ultra-fin et son écran tactile de 13 pouces. Il sera décliné en trois coloris : Océan, Violet et Platine – de quoi convenir à tous les styles.

Avec seulement 1,22 kg sur la balance (2,7 livres), il est bien plus léger que le modèle 15 pouces de 2024, qui pesait 1,66 kg (3,67 livres). Cette légèreté en fait un modèle particulièrement facile à transporter, adapté à la majorité des sacs à dos. Il s’agit également d’une nette amélioration par rapport à l’ancien modèle 13,8 pouces.

La connectique comprend un port USB-C compatible avec la recharge rapide, le DisplayPort 1.4a, et la prise en charge de deux écrans 4K à 60 Hz.

Le nouveau Surface Pro dispose d’un écran de 12 pouces, parfaitement adapté à son format 2-en-1, offrant une utilisation confortable en mode tablette comme en mode ordinateur portable. Ce format est également plus fin que la version précédente de 13 pouces.

À noter : aucun modèle OLED n’a été annoncé pour l’instant, et le clavier Surface Pro 12 pouces est vendu séparément.

(Image credit: Microsoft)

Le Surface Laptop 13 pouces est « 50 % plus rapide » que le Surface Laptop 5 et rivalise avec le MacBook Air M3 d'Apple

Grâce au processeur Snapdragon X Plus de Qualcomm, Microsoft annonce que le Surface Laptop 13 pouces est "50 % plus rapide" que le Surface Laptop 5, qui était équipé de processeurs Intel de 12e génération. Il s’agit ici d’un processeur à 8 cœurs (et non 10), suffisant pour offrir des performances puissantes dans les tâches assistées par intelligence artificielle, avec 45 TOPS (téraopérations par seconde) via le NPU.

Microsoft indique également qu’il est plus rapide que le MacBook Air M3 d’Apple. Selon les benchmarks, le Snapdragon X Plus dépasse en effet la puce M3 d’Apple en performance multi-cœur. Reste à voir comment il se positionnera face au tout récent M4.

Le Surface Pro 12 pouces embarque lui aussi cette même configuration, permettant de maintenir un haut niveau de productivité en déplacement.

Contrairement aux générations précédentes, ces nouveaux modèles ne proposent pas de configurations avec le Snapdragon X Elite. Ce choix, bien que surprenant, semble justifié par un bon équilibre entre puissance et efficacité.

(Image credit: Microsoft)

Amélioration de l'autonomie de la batterie pour les deux appareils

Sans surprise, le nouveau Surface Laptop 13 pouces affiche la meilleure autonomie jamais vue sur un appareil Surface, avec une promesse allant jusqu’à 23 heures d’utilisation en lecture vidéo locale. Une amélioration par rapport au Surface Laptop 13,8 pouces (20 heures) et au modèle 15 pouces (22 heures), frôlant presque les 24 heures complètes.

Même constat pour le nouveau Surface Pro 12 pouces, annoncé avec une autonomie allant jusqu’à 16 heures, contre 14 heures précédemment.

Des tests en conditions réelles permettront de confirmer ces chiffres, mais cela s’annonce prometteur pour celles et ceux qui ont besoin de performances durables lors de leurs déplacements.

Microsoft semble avoir fait l’impasse sur les versions X Elite pour préserver l’autonomie, un compromis judicieux étant donné que le X Plus reste un processeur très performant. Pouvoir rester concentré plus longtemps sur ses tâches est un avantage non négligeable.

Les processeurs Snapdragon de Qualcomm font partie des plus efficaces du marché, offrant de bonnes performances sans pour autant puiser rapidement dans la batterie. Les précédents modèles Surface l’ont démontré, et Microsoft en apporte à nouveau la preuve avec cette nouvelle génération.

(Image credit: Microsoft)

Le Surface Laptop 13 pouces et le Surface Pro 12 pouces sont beaucoup moins chers que leurs prédécesseurs

Au-delà des nouveaux formats compacts et de l’autonomie record, c’est le tarif qui retient particulièrement l’attention. Le Surface Laptop 13 pouces débute à 1 099 €, tandis que le Surface Pro 12 pouces commence à 979 €. Des baisses notables par rapport aux modèles précédents.

Microsoft affiche clairement sa volonté de rendre cette nouvelle génération plus accessible, en maintenant des prix raisonnables malgré l’intégration du Snapdragon X Plus.

Un bon moyen pour les utilisateurs de s’équiper avec un PC Copilot+ performant et endurant, à un prix plus abordable.

Les deux appareils sont déjà disponibles en précommande et seront commercialisés sur certains marchés dès le 20 mai.