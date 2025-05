Acer dévoile ses nouvelles gammes de portables Swift et Aspire – 4 points essentiels à connaître

Avec le Computex 2025 à quelques jours seulement, une vague d’annonces dans le domaine du matériel informatique est à prévoir. Acer a déjà ouvert le bal en dévoilant ses nouveaux PC portables Swift et Aspire, dont certains modèles seront disponibles dès juin, et ceux cités ci-dessous dès juillet.

Parmi l’ensemble des nouveaux appareils prévus, quatre modèles se distinguent particulièrement : le Acer Swift X 14, le Swift X 14 AI, le Swift Go 16 AI et le Acer Aspire 16 AI (Intel).

Ces ordinateurs portables partagent des caractéristiques techniques proches, notamment des processeurs conçus pour offrir d’excellentes performances dans différents contextes, y compris pour le jeu — et surtout pour les tâches liées à l’intelligence artificielle, en tant que PC Copilot+. Voici les quatre points essentiels à retenir sur cette nouvelle génération de machines Acer :

1. Les modèles Swift X 14 AI, Swift Go 16 AI et Aspire 16 AI bénéficieront tous d’écrans OLED

(Image credit: Acer)

La technologie OLED continue d’être mise à l’honneur, et Acer en équipe une large partie de ses nouveaux PC portables — y compris tous les modèles mentionnés ici.

Le Swift X 14 AI propose un écran OLED tactile de 14,5 pouces WQXGA+ (2880 x 1800), certifié VESA DisplayHDR True Black 500. De quoi garantir une excellente fidélité des couleurs, des noirs profonds et une luminosité minimale de 500 nits.

Le Swift Go 16 AI, quant à lui, est doté d’un écran OLED de 16 pouces WUXGA+ (2048 x 1280). Moins défini, certes, mais pensé pour équilibrer avec ses performances graphiques (sur lesquelles nous reviendrons).

Du côté du Aspire 16 AI, seule une des configurations propose un écran OLED (2048 x 1200). Ce modèle ne sera pas tactile et proposera également une version IPS.

2. Tous ces modèles offrent des performances gaming solides, en particulier le Swift X 14 AI

(Image credit: Acer)

Il convient de préciser que ces modèles ne sont pas des PC portables de gaming à proprement parler. Ils ont été conçus avant tout pour les créateurs, notamment ceux qui utilisent des outils comme Copilot+. Toutefois, leurs processeurs et cartes graphiques – y compris les iGPU – offrent des performances suffisamment solides pour assurer une expérience de jeu très convaincante.

Le modèle le plus puissant de la gamme sera le Acer Swift X 14 AI. Il pourra être configuré jusqu’à une carte graphique Nvidia RTX 5070 (version portable avec pilotes Nvidia Studio) couplée à un processeur AMD Ryzen AI 9 365, tous deux capables de gérer sans difficulté des charges de travail lourdes liées à la création avec intelligence artificielle, ou bien à des jeux exigeants. Une version sans puce IA, le Swift X 14, proposera quant à elle une configuration allant jusqu’au Intel Core Ultra 9 285H.

Du côté des modèles Swift Go 16 AI et Aspire 16 AI, aucune carte graphique dédiée ne sera intégrée. En revanche, selon la configuration choisie, ces modèles seront propulsés par un Intel Core Ultra 7 258V, soit le même processeur – avec iGPU Arc 140V – que celui embarqué dans le PC portable de jeu MSI Claw 8 AI+, reconnu pour ses performances en gaming.

3. Les modèles Swift Go AI comptent parmi les plus fins et légers de chez Acer

Acer Swift X 14 (Image credit: Acer)

Malgré un processeur puissant, une connectivité Wi-Fi 7, et un écran OLED, le Swift Go 14 ne dépasse pas les 15,9 mm d’épaisseur pour 1,39 kg. En clair, c’est l’un des ordinateurs les plus compacts et faciles à transporter de la marque, même avec un écran de 14 pouces.

Le Swift Go 16 AI suit la même logique. Un peu plus lourd, il reste très contenu à 1,6 kg, sans que la différence ne soit vraiment perceptible.

Ces deux modèles promettent également une autonomie d’une journée complète, avec une batterie de 64 Wh annoncée pour 16 heures d’utilisation (en supposant des réglages d’affichage optimisés).

4. Disponibles dès juillet, avec un déploiement jusqu’en août

Les modèles évoqués seront commercialisés dès juillet. Le Acer Swift X 14 AI (et la version classique Swift X 14) arrivera en Europe à partir de 1 799 €.

Le Swift Go 16 AI, lui, sera lancé en août, à partir de 1 299 €.

Enfin, l’Aspire 16 AI (Intel) complétera la gamme également en août, avec un prix d’entrée fixé à 1 099 €, ce qui en fait le modèle le plus accessible du groupe.

Les tarifs peuvent varier selon la configuration choisie : processeur, carte graphique, mémoire vive, stockage ou écran.

