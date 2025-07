Mark Zuckerberg a créé un nouveau groupe baptisé Meta Superintelligence Labs

L’objectif de cette nouvelle entité est de développer une superintelligence artificielle

L’équipe sera composée de nouveaux talents issus d’OpenAI et dirigée par Alexandr Wang, ancien CEO de Scale AI

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a intensifié la course vers la superintelligence artificielle en restructurant entièrement la division IA de l’entreprise. L’objectif principal est clair : concevoir une intelligence artificielle dépassant largement les capacités humaines.

La superintelligence pourrait entraîner des avancées exponentielles en médecine, en science et en technologie, susceptibles de transformer profondément le destin de l’humanité. Mais ces promesses s’accompagnent aussi de risques majeurs.

Dans une note adressée aux employés, Zuckerberg a annoncé la création de Meta Superintelligence Labs, confiée à Alexandr Wang, ancien PDG de la startup Scale AI, récemment rachetée par Meta pour 14,3 milliards de dollars.

Une nouvelle ère pour l’humanité

Comme l’a révélé Bloomberg, la note interne envoyée par Zuckerberg indique : « Avec l’accélération du progrès de l’IA, le développement d’une superintelligence devient une perspective concrète. Cela pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour l’humanité, et Meta s’engage pleinement pour en être le leader. »

La note énumère également les onze premiers recrutements de cette nouvelle division, incluant d’anciens collaborateurs d’OpenAI ayant travaillé sur les dernières innovations de l’entreprise, ainsi que des profils venant d’Anthropic et de Google.

On y retrouve notamment Trapit Bansal, pionnier du renforcement par apprentissage sur les raisonnements en chaîne et co-créateur des modèles de la série "o" chez OpenAI, Shuchao Bi, à l’origine du mode vocal de GPT-4o et de la version o4-mini, ou encore Huiwen Chang, co-créatrice de la génération d’image de GPT-4o, à qui l’on doit également les architectures MaskIT et Muse développées chez Google Research.

(Image credit: OpenAI & Meta)

OpenAI vs Meta

Sam Altman, PDG d’OpenAI (créateur de ChatGPT), a à plusieurs reprises affirmé sur son blog que l’objectif de son entreprise était d’atteindre la superintelligence.

En juin dernier, il écrivait encore : « Le point de non-retour est franchi ; le décollage a commencé. L’humanité est proche de créer une superintelligence numérique, et jusqu’à présent, c’est bien moins étrange que ce qu’on aurait pu croire. »

Zuckerberg semble pourtant déterminé à faire de Meta l’entreprise qui revendiquera en premier l’obtention de cette superintelligence. Les moyens déployés sont considérables, ce qui pousse certains observateurs à s’interroger sur la pertinence de cette approche – et même sur la possibilité réelle d’atteindre une telle technologie.

Meta a déboursé 14,3 milliards de dollars pour acquérir Scale AI et s’attacher les services d’Alexandr Wang. Le groupe proposerait également des offres allant jusqu’à 100 millions de dollars à certains employés d’OpenAI pour les convaincre de rejoindre l’aventure, selon le New York Times.

Cette offensive survient alors même que Yann Le Cun, directeur scientifique de l’IA chez Meta, déclarait publiquement le mois dernier que « cela ne se produira pas dans les deux prochaines années, c’est totalement exclu », exprimant de sérieux doutes quant à la possibilité de faire émerger une superintelligence simplement en augmentant l’échelle des modèles actuels, comme Meta AI ou ChatGPT – une stratégie qu’OpenAI semble privilégier.

Aujourd’hui, Meta AI est intégré à toutes les applications du groupe, notamment Facebook, WhatsApp et Instagram, et peut également être utilisé via la nouvelle application Meta AI.