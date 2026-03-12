Apple secoue le marché avec le MacBook Neo, les fabricants de PC réagissent

Le MacBook Neo est un « choc » pour l’industrie du PC, selon Asus

Les concurrents d’Apple discutent désormais « sérieusement » de la manière de rivaliser

Cette réaction pourrait être compliquée par la hausse mondiale des coûts de la mémoire

Pendant longtemps, Apple s’est abstenu de concurrencer le segment le plus abordable du marché informatique, ce qui a peut-être entraîné une certaine forme de complaisance chez ses rivaux. Cette complaisance a désormais volé en éclats avec le lancement du MacBook Neo, et un dirigeant d’Asus a parfaitement résumé la réaction de l’industrie face à ce qui est désormais l’un des meilleurs ordinateurs portables à petit prix disponibles.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats le 10 mars (transcrite via Seeking Alpha), le directeur financier d’Asus, Nick Wu, a déclaré que les concurrents d’Apple allaient devoir s’adapter rapidement à cette nouvelle situation — et avec la pénurie persistante de mémoire qui rend la RAM extrêmement coûteuse pour les fabricants de PC, cela pourrait ne pas être simple.

Au cours de l’appel, Wu a souligné que « compte tenu du positionnement historiquement très haut de gamme d’Apple en matière de prix, le lancement d’un produit aussi abordable constitue certainement un choc pour l’ensemble du marché ». Les propos de Wu ont été traduits du chinois par un interprète.

Wu ne pense pas que les fabricants de PC existants restent inactifs après le lancement du MacBook Neo, ajoutant : « Je crois que tous les fournisseurs de PC, y compris les acteurs en amont comme Microsoft, Intel et AMD, prennent cela très au sérieux et discutent sérieusement de la manière de rivaliser avec ce produit au sein de l’ensemble de l’écosystème PC. Il y a donc beaucoup de discussions en cours sur la façon dont nous pouvons — ou dont ils peuvent — concurrencer le Neo. »

Rivaliser avec le MacBook Neo constitue clairement un terrain nouveau pour des entreprises comme Asus, car il ne s’agit pas de n’importe quelle société — il s’agit d’Apple, l’une des entreprises technologiques les plus puissantes au monde, disposant de ressources considérables lui permettant de développer et de commercialiser des produits compétitifs.

Wu estime que le MacBook Neo présente une faiblesse, dans la mesure où il ne propose que 8 Go de mémoire non évolutive, et que « cela peut limiter certaines applications ». Cela est vrai dans une certaine mesure — dans notre test du MacBook Neo, il a été constaté que « même s’il est possible de lancer Blender et de travailler sur des scènes 3D complexes, le Neo aura du mal à suivre ».

Cela étant dit, la mémoire d’Apple repose sur une architecture de mémoire unifiée avec un pool partagé, ce qui, en termes simples, signifie qu’elle est plus réactive que la RAM classique des PC. En effet, notre test concluait que « dans l’ensemble, les performances du MacBook Neo sont très impressionnantes au regard de son prix ».

À terme, Wu estime que « l’ensemble du système PC lancera des produits correspondants pour concurrencer Apple ». Cela semble logique — la capacité d’Apple à proposer une qualité perçue comme haut de gamme dans un appareil à petit prix comme le MacBook Neo oblige ses rivaux à élever leur niveau. Les anciens ordinateurs portables PC à bas prix, avec leurs coques en plastique fragiles et leurs performances médiocres, ne suffiront plus.

La crise persistante de la RAM pourrait toutefois freiner leur capacité à rivaliser. Lors de la conférence téléphonique, Wu a indiqué que « les prix de la mémoire ont augmenté de plus de 100 % entre le quatrième trimestre de l’an dernier et le premier trimestre de cette année ». Une fois les stocks actuels d’Asus épuisés, « il faudra certainement ajuster les prix des produits finis dans une certaine mesure afin de refléter ce changement », a précisé Wu.

Si les ordinateurs portables abordables ne le sont plus vraiment en raison de la hausse des coûts de la mémoire, cela pourrait jouer en faveur d’Apple. Grâce à sa puissance d’achat considérable, Apple peut obtenir des prix de RAM plus bas auprès de ses fournisseurs que certains de ses concurrents, ce qui l’isole partiellement des turbulences liées aux composants.

Comme l’ont montré les propos de Wu, l’entrée d’Apple sur le segment budgétaire du marché des PC a pris ses rivaux de court. Si les fabricants de PC sont poussés à améliorer leurs offres pour rivaliser avec Apple, les consommateurs en bénéficieront partout, qu’ils préfèrent Windows ou macOS.